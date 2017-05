« Plus de paiement cash aux caféiculteurs»

09-05-2017

L’ARFIC a pris une décision de payer cash les caféiculteurs à la fin de la campagne café 2017- 2018. Du coup, certains commerçants spéculent.

« Nous avons interdit le paiement cash pour permettre aux caféiculteurs d’avoir en une fois un montant qui leur permette de réaliser de petits projets», a fait savoir Jean de Dieu Mutabazi, Administrateur Directeur Général de l’Autorité de Régulation de la Filière Café du Burundi(ARFIC), vendredi 21 avril.

Selon lui, cette décision permettra aux commerçants locaux de concourir avec les firmes multinationales. Et de faire remarquer que le paiement cash se termine parfois au bistrot du coin.

Il reproche à certains commerçants de profiter de la pauvreté des caféiculteurs pour leur acheter leur café à un vil prix. Et de les mettre en garde contre la spéculation : «La loi sera appliquée contre les commerçants spéculateurs.»

Les commerçants de Ngozi et Kayanza spéculent

«Nous manquons de café-cerise notre matière première» affirme Gérard Hakizimana propriétaire d’une société de dépulpage-lavage à Gitega. Il déplore la spéculation de certains commerçants : «ces derniers menacent nos activités». Pour lui, Cette décision vient à point nommé. Avec le système de paiement Cash, soutient –il, les caféiculteurs étaient victimes d’une spéculation.

«Cette décision nous aidera dans la collecte du café» affirme Jean Claude Nzambimana, directeur général du Sogestal Kayanza. «Le paiement cash incite à l’égoïsme entre les commerçants» : les commerçants qui ont de l’argent liquide achètent tout le café.» Il ajoute que cette mesure leur permettra de mieux préparer le paiement aux caféiculteurs. Et d’exhorter l’ARFIC à faire respecter le règlement.

«Des paiements cash continuent» témoigne Anselme Binyogoto, vice-président de la Confédération Nationale des Associations des Caféiculteurs du Burundi(CNAC), mardi 25 avril.

Il indique que la veille, la société Grinco a acheté plus de 500 kg de café cerise sur six collines de la commune Busiga, province Ngozi et Kabarore, province Kayanza, lundi 24 avril. Il dénonce l’inaction de l’ARFIC.

