Gitega/ Lycée communal Etoile du Matin de Bugendana : une affaire de sexe pollue l’atmosphère

21-03-2017

Une lycéenne de 19 ans vient de mettre au monde. Elle attribue la paternité au directeur de l’école qui l’a forcée à coucher avec pour avoir une place de redoublement. Parents et élèves crient au scandale.

La journée du lundi 13 mars a été trop longue pour Michel Nsabimana, directeur du Lycée communal Etoile du Matin de Kirimbi, commune de Bugendana. Une élève qui l’accuse de l’avoir forcée à faire des rapports sexuels avec lui et l’engrosser par la suite faisait le sit-in devant son bureau, sous les regards moqueurs des lycéens et professeurs.

La jeune maman et sa mère avaient amené le bébé de trois semaines dans son bureau pour le convaincre d’assister la mère et l’enfant. Selon les élèves et la population des alentours, à la vue de ces deux femmes avec le bébé, Michel Nsabimana, pris de panique, a pris ses jambes à son cou en piétinant les jeunes pousses des haricots.

« J’ai honte de l’avoir comme directeur », se désole Clémentine. Pour cette lycéenne, cette autorité devait prendre ses responsabilités et assumer ses égarements. Les autres lycéens montent aux créneaux en affirmant qu’ils s’opposeront à tout retour de ce chef d’établissement.



Un cas qui n’est pas isolé

L’affaire de ce lundi était la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Beaucoup de jeunes filles chuchotaient qu’il leur a toujours fait des avances, mais qu’elles avaient peur de le dire par peur d’être chassées de l’école.

« Quand j’ai refusé, il m’a dit de penser à mes études car il ne me sera pas facile d’avancer de classe. Et voilà il est pris la main dans le sac», se félicite une lycéenne de Kirimbi. Et les autres tonnent :

« S’il s’aventure à mettre les pieds ici, c’est nous qui irons en prison ou lui. Nous exigeons que le ministère qui a l’Enseignement dans ses attributions le remplace en entendant que la justice fasse son travail ! »

Devant ce scandale, même les parents n’y vont pas par quatre chemins.

« Comment allons-nous expliquer à nos enfants ce qui est arrivé .Il est urgent que ses chefs sortent du silence qu’ils ont tenu jusqu’ici.»

Pour beaucoup, cette affaire semble sonner le glas de sa carrière. Interviewé, le directeur provincial de l’enseignement (DPE) à Gitega déclare qu’il a déjà informé ses supérieurs hiérarchiques en vue de limoger ce directeur.

« Qu’il soit accusé ou pas, il ne peut pas continuer à diriger cet établissement. Nous avons déjà envoyé le rapport à qui de droit pour prendre des mesures adéquates. » Son souhait est que la justice prenne cette affaire en mains. Contacté, Michel Nsabimana n’a pas voulu s’exprimer sur le cas.