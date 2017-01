BRB : un bilan négatif pour l’année 2015

26-01-2017

«La pénurie des devises, la dépréciation monétaire et le non remboursement des crédits sont les principaux problèmes auxquels le secteur bancaire a dû faire face tout au long de l’année 2015 », a précisé Guy Ghyslain Ntwengeye, chef du service Stabilité financière à la Banque centrale, ce mercredi 25 janvier. C’était au cours d’un atelier organisé à l’intention des représentants des institutions financières.

«Pour cause, l’instabilité politique et le faible niveau d’activité économique», a-t-il expliqué, au cours des échanges sur la stabilité financière. Selon lui, le taux de non remboursement des crédits est de 23% alors que le taux normal est estimé à 5%.

S’exprimant sur le manque de devises, ce chef du service Stabilité financière à la BRB, a indiqué que le cours du café a lamentablement chuté sur le marché mondial suite à l’abondance de ce produit alors que ce secteur faisait rentrer des devises.

Mais selon lui, cette carence est essentiellement due à la suspension des appuis de la part des principaux partenaires. Il a en outre signalé que suite à l’instabilité politique, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet.

Concernant les perspectives d’avenir, la BRB affirme qu’elle compte sur l’appui des compagnies d’assurance et de sécurité sociale pour pouvoir continuer à financer les activités économiques.

De plus, les exportateurs du café, des minerais ainsi que des ONGs œuvrant au Burundi devront avoir leurs comptes en devise à la Banque centrale conformément à la loi. Le retrait de l’argent se fera en Fbu.

Signalons que l’objectif de ce cadre d’échange était de présenter le rapport de 2015 sur la stabilité financière plus particulièrement les différents problèmes qui ont eu un impact négatif sur le secteur bancaire.