Sur le vif

23-12-2016

1 122 grenades, 19 roquettes, 14 obus de mortiers, 3 mines AP, 2 obus de canon, 2 fusées de mortiers et 1 bouchon allumeur de grenade

Tel est le nombre d’engins explosifs que la Commission Nationale Permanente de lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre a détruit aux différents postes des cinq commissariats régionaux au cours de cette année 2016. Déclaration du ministre de la Sécurité publique ce mercredi 21 décembre au cours d’une conférence de presse pour rendre compte de son bilan.



Plus de comptes dans des banques commerciales

Désormais aucune institution publique ou parapublique n’est autorisée à posséder un compte dans de banques commerciales. C’est ce qui transparaît dans la correspondance du ministre des Finances, du budget et de la privatisation datée de mardi 20 décembre. Ces dernières sont tenues de fermer tous les comptes qu’elles possèdent dans les banques commerciales et les rapatrier à la BRB a moins d’un mois, pour améliorer amélioration de la traçabilité et de la gouvernance budgétaire.

Les députés ont voté un budget d’austérité pour l’exercice 2017

Ils ont adopté, ce jeudi 22 décembre, la loi des finances portant budget de l’exercice 2017, à 110 voix pour et 1 contre sur les 111 députés présents. Le montant global est de 1.326.916.361.876fbu. Selon le ministre des Finances, le budget de l’exercice 2017 sera financé à plus de 70% par des ressources intérieures.