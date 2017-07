RNP : rebondissements dans la lutte contre les agents véreux

05-07-2017

Deux agents de la RNP accusés d’avoir détourné des fonds, réclament à la direction générale la restitution des montants qu’ils ont versés sur ordre du directeur général. Celui-ci rétorque qu’il s’agit d’une flagrance.

Raïssa Akimana et Yvonne Bacinoni, deux agents de la Régie Nationale des Postes (RNP) ont été contraints par Benjamin Niyokindi, directeur général de la RNP, à verser respectivement 5.370.000 Fbu et 8.127.500 Fbu sur le compte de la RNP.

Les faits se sont passés le 31 mai 2017. Les deux agents sont convoqués par la direction. Benjamin Niyokindi les accuse sans ambages d’avoir détourné l’argent lors des transferts des fonds à l’intérieur du pays. Il les somme de payer sur le champ sous peine d’aller en prison. « Comme elle a un bébé, elle a eu peur d’être emprisonnée », soutient une parenté.

Raïssa Akimana fait appel à ses proches et verse sur le compte de la RNP les 5.370.000 Fbu.

Yvonne Bacinoni dit qu’elle n’a pas d’argent. Elle sera conduite par un agent des renseignements dans les bureaux du SNR où elle passera plus ou moins une semaine avant de verser, à son tour, la somme dont elle est accusée d’avoir détourné.

Pour Me Gérard Havyarimana, avocat de Raïssa Akimana et Yvonne Bacinoni, ces accusations n’ont aucun fondement ni administratif ni financier. « C’est de l’arbitraire. » Et de demander à la direction générale de la RNP de rembourser ses clients. Sinon, menace-t-il, il va saisir la justice.

Côté RNP, l’on persiste et signe que ces agents sont coupables de vol d’argent et qu’il est normal qu’ils payent : « Une plainte a été d’ailleurs déposée auprès de la brigade anti-corruption par notre direction. »

Violation de la procédure?

Les faits de ces contentieux remontent au 2 et 3 septembre 2015. Raïssa Akimana est chargée d’approvisionner en fonds les bureaux de poste de Mwaro, Mugamba, Buyengero, Songa, Matana, Rutovu, Rutana, Mpinga, Kayove, Gihofi, Gitanga, Makamba, Vugizo, Mabanda, Nyanza-lac et Rumonge.

Le chef financier, son chef direct lui remet une somme d’argent et lui certifie qu’il s’agit de 20 millions de Fbu. Au cours de cette distribution des fonds, confie son avocat, elle constate qu’elle accuse un déficit de 5.370.000 Fbu et s’en réfère immédiatement à son chef hiérarchique.

Ce dernier la tranquillise et lui confirme qu’elle a trouvé les fonds. Bien plus, il lui autorise d’établir un nouveau bordereau de 15 millions de Fbu en faveur du bureau de Buyengero au lieu de 20 millions, comme l’atteste le document brandit par Me Havyarimana.

Une commission d’inspecteurs fut mise sur pied pour élucider le niveau de responsabilité dans ce déficit. Ils concluent à la responsabilité de Madame Raïssa Akimana.

Celle-ci conteste le rapport des inspecteurs. La direction générale d’alors lui donne raison et nomme Sylvestre Nkurunziza et Béatrice Ntawushirintimba comme nouveaux inspecteurs. Depuis, ils n’ont toujours pas produit de rapport. Et à Me Havyarimana de martéler : « Dans la procédure normale, le directeur général de la RNP aurait attendu la production du rapport des inspecteurs nommés à cette fin et mette en exécution leurs recommandations. »

Une plainte après coup

Bien plus, s’étonne Me Havyarimana, aucune demande d’explications n’a été adressée à Raïssa Akimana pour qu’elle s’explique sur ce déficit.

Pire, relève son avocat, son chef hiérarchique l’a couverte en confirmant qu’il avait trouvé les fonds : « La preuve est l’établissement d’un nouveau bordereau de versement de 15 millions de Fbu en faveur du bureau de la poste de Buyengero. »

Et de conclure que Raïssa Akimana est en droit de réclamer les dédommagements matériels et moraux puisque les journaux en ligne et autres réseaux sociaux l’ont affiché sur la place publique comme la personne qui a mis en faillite la RNP.

Pour le cas d’Yvonne Bucumi, son avocat affirme qu’après son arrestation, son domicile a été fouillé sans mandat sur une simple injonction du directeur général de la RNP : « Ce qui est bizarre, c’est que la RNP a déposé une plainte contre Yvonne Bucumi au commissaire général de la brigade anti-corruption, le 1er juin, soit le lendemain de son emprisonnement. »

Tout fait invoqué après une décharge est nul…

Pire, ce dont la direction l’accuse remonte également aux envois de fonds datant de 2015. Or, s’étonne son avocat, Yvonne Bacinoni n’a jamais fait l’objet d’une demande d’explications au sujet de tous ces envois de fonds. Bien plus, elle avait été mutée au bureau des postes de la zone Kamenge. « Ces détournements se sont passés au service financier. Or lors de sa mutation, elle a fait une remise et reprise en bonne et due forme et est déchargée de tout soupçon sauf les menaces de l’autoritarisme du directeur général », martèle encore Me Havyarimana.

Et de conclure qu’en matière financière, chaque exercice est sanctionné par un bilan soutenu par des audits internes et externes : « Des commissaires aux comptes donnent décharge aux gestionnaires. Tout fait quelconque invoqué après cette décharge est nul et non avenu. »

Interrogé, Benjamin Niyokindi, directeur général de la RNP parle d’une procédure de flagrance concernant Raïssa Akimana et Yvonne Bacinoni. Concernant la demande de restituer l’argent formulée par leur avocat, M. Niyokindi rétorque qu’il a le droit de porter plainte devant les tribunaux : « La RNP a des avocats pour défendre convenablement ses intérêts. »

Rappelons qu’au cours d’une interview accordée à Iwacu mi-juin, le directeur général de la RNP avait affirmé qu’il avait encore des estimations sur ceux qui ont trempé dans ces détournements, car les enquêtes ne sont pas encore finies pour déterminer les auteurs et les sommes exactes volées : « Dès que ce travail sera achevé, des responsabilités seront dégagées et chacun aura à répondre en ce qui le concerne », avait-il déclaré.