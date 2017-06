Interview exclusive avec le DG de la Poste – La guerre déclarée aux agents véreux

21-06-2017

Depuis début juin, des agents de la Poste ont remis l’argent qu’ils avaient détourné, d’autres sont passés par la case prison avant de s’y résoudre. Rencontre avec Benjamin Niyokindi, Directeur Général de la RNP.



Vous avez récemment déclaré que plus de 800 millions de Fbu avaient été détournés depuis 2001. Qui sont les responsables ?

Je dois dire que lorsque j’ai été nommé à ce poste le 1er octobre 2016, mon premier constat fut qu’il y avait une hémorragie par vols d’après un rapport intermédiaire des services d’inspection à l’interne et l’audit. Il était clair qu’il y a eu des détournements massifs d’argent depuis 2001. Ces vols se sont déroulés sous trois aspects. Celui opéré par des agents de la RNP dont plus de 90% de la somme totale détournée, celui des clients partenaires qui ne s’acquittent pas de leurs créances qui avoisinent 7% et celui des vols commis par des bandes armées dans différents bureaux postaux évalués autour de 3%.



Pourquoi ces agents n’ont-ils pas été appréhendés durant toute cette période?

L’argent était détourné au sein du service d’envoi des fonds collectés dans les 143 bureaux postaux éparpillés sur tout le territoire national. Il a été remarqué que certains agents de ce service ne versaient pas la totalité des sommes et gardaient une partie pour eux. Ils versaient la somme moins x. Nous avons également remarqué dans ledit rapport que le service de contrôle ne l’a jamais signalé. Il n’y a pas donc eu de rigueur dans la gestion administrative. Le second volet du détournement s’est opéré au niveau de la gestion des coffres des bureaux des postes par les agents collecteurs ou percepteurs. En principe, chaque coffre est cogéré par deux collecteurs pour éviter les vols. Comme il est moins simple de mettre d’accord sur un vol, la stratégie est que le percepteur principal garde la clé, son adjoint le code du coffre ou bien le secret comme on le dit dans notre jargon. Mais dans certains bureaux cette cogestion n’existe pas et donc une seule personne gardait et la clé et le code. Il devient plus facile pour lui de détourner. Est-ce que la direction était au courant ? Ce n’est pas à moi de le dire.



Avez-vous une idée exacte de ceux qui ont trempé dans ces détournements ?

Nous avons encore des estimations car les enquêtes ont commencé pour déterminer les auteurs et les sommes exactes volées. Dès que ce travail sera achevé, des responsabilités seront dégagées et chacun aura à répondre en ce qui le concerne.

Certaines sources parlent de complicité en haut lieu dans ces détournements…

Je dois dire également que l’inspection de l’Etat a envoyé une équipe qui est à l’œuvre depuis un an pour une vérification financière. Cet organe nous donnera l’état financier de la RNP mais il aura également à élucider comment tout cela s’est passé. Je ne peux donc pas affirmer qu’il y a eu complicité ou pas.



Dernièrement certains agents ont remis des sommes détournées puis ont réintégré le service, n’est-ce pas une preuve de laxisme ?

Non pas du tout. C’est une approche que nous avons adoptée en connaissance de cause. Notre objectif n’est pas de condamner ces gens en les envoyant en prison où ils ne pourront pas de toute façon trouver le moyen de rembourser.

Nous avons choisi l’option de solliciter leur volonté afin qu’ils payent de leur propre chef. Pour nous, l’important est que la RNP recouvre la totalité des sommes détournées. Cette approche a déjà payé car nous avons déjà récupérée plus de 300 millions de Fbu sur les 800 millions depuis que nous avons pris les fonctions. Sinon il y a des cas où nous avons contraint des agents à payer par la force, surtout les détournements datant de 2015 et là nous avons déjà récupéré 34 millions de Fbu.



Si votre approche échoue, que ferez-vous ?

Le dernier recours sera celui de la contrainte par la justice. Etant donné que nous aurons le rapport final de l’inspection, nous passerons à l’étape supérieure en sollicitant les services habilités pour qu’ils nous aident à appliquer la loi. Sinon, il existe des moyens de contraindre ces gens à payer comme la vente aux enchères de leurs biens saisis, etc.



Que comptez-vous faire pour mettre un terme à ces détournements ?

Nous avons restructuré les services de collecte, envoi et transport des fonds qui se sont montrés défaillants, rétabli la cogestion dans les différents bureaux en engageant des agents collecteurs adjoints là où il n’y en avait plus. Nous avons également organisé la semaine dernière une assemblée générale où nous avons réitéré notre approche auprès du personnel. Depuis trois semaines, la RNP a organisé des descentes sur terrain dans toutes les provinces pour sensibiliser le personnel sur la culture de l’entreprise, le bien-fondé de faire carrière et les conséquences tant sociales que professionnelles de ces détournements.