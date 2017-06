Préservons nos enfants !

02-06-2017

Des jeunes enfants mineurs, en uniformes du parti au pouvoir, qui scandent les dates 1965, 1972, 1988, 1993… Toute l’histoire douloureuse y passe. Les jeunes vont jusqu’à mimer l’égorgement du président Ndadaye. Les ennemis, « tels des poux dans une culotte rôdent ». Des paroles violentes. La vidéo est glaçante.

« Manipulationmentale , endoctrinement haineux, lavage de cerveau, embrigadement des enfants ? » Les gens s’interrogent.

Que deviendront-ils ? Après, l’on s’étonne des résultats désastreux de nos enfants. Leur place est à l’école et non dans des manifestations politiques. C’est normal et légitime que des enfants connaissent l’histoire de leur pays. Mais tout dépend de la matière, du cadre et de l’aptitude de celui qui transmet les connaissances.

Identifier les auteurs des événements qui ont endeuillé le pays n’est pas du ressort de ces enfants, encore moins de leur encadreur qui apparaît à la vidéo. La Commission nationale pour la Vérité et la Réconciliation est à l’oeuvre. Elle seule est habilitée à faire la lumière et établir la vérité sur les actes graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi dès l’indépendance. Elle seule pourra qualifier les crimes, établir les responsabilités et l’identité des coupables et des victimes.

Les enfants sont « vierges ». Ailleurs on préserve autant que faire se peut cette innocence. Les policiers recouvrent par exemple les scènes du crime.

Certes, la Vérité est importante, loin de moi l’idée de prôner que l’on cache notre triste histoire. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il faut laisser ce rôle aux professeurs d’histoire.

Qui a mandaté l’homme qui apparaît à la vidéo en train d’encadrer ces enfants ? Des voix disent que c’est un militant zélé qui ne mesure pas l’impact de ces chansons.

Les leaders politiques devraient être très vigilants pour encourager les messages qui contribuent à promouvoir l’unité, la tolérance, la cohésion, la solidarité, l’entraide, le développement socio-culturel et économique, etc. Surtout pour le « Burundi de demain ».