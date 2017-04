Karaté : un expert omanais dans les murs de la Febuka

28-04-2017

La Febuka, avec l’aide du sensei Farid Al Shuhaibi, organise un stage technique pour l’équipe nationale. Une étape cruciale avant le début de la campagne qualificative pour Tokyo 2020.

« Il ne suffit pas simplement de s’entraîner, il faut aussi beaucoup de compétitions. Se frotter aux autres. C’est de cette manière qu’on progresse », fait remarquer sensei (maître) Al Shuhaibi, 7ème dan.

En manque de compétitions, l’équipe nationale peine à retrouver sa renommée d’intouchable de la sous-région. Un blason qu’elle compte redorer avec la venue de l’expert omanais. « Sans doute, une visite qui intervient à point nommé et qui l’on espère, va booster notre énergie et donner un coup de moue à notre approche dans la tactique de combat», indique Christophe Nkurunziza, président de la fédération burundaise de karaté (Febuka).

Tactiquement et techniquement bons, les karatékas burundais pèchent par manque de puissance et rapidité lors des compétitions. Un point sur lequel insistera sensei Farid. «Malheureusement, ils doivent s’y faire, s’ils veulent des résultats. Ils doivent savoir que le karaté moderne, c’est aussi la puissance, même durant l’exécution du kata. »

Les Jeux Olympiques, la priorité

Désormais sport olympique, le karaté sera au programme des prochains JO de Tokyo. « Un défi de taille pour la Febuka, mais à sa hauteur », rassure M. Nkurunziza, avant de relativiser : « Certes, on n’y ira pas le torse bombé avec de grands espoirs de décrocher des médailles. L’essentiel pour nous sera de faire bonne figure et de revenir en 2024 avec plus d’ambitions.»

Pour ce, il mise sur la préparation de la jeune garde, se focalisant surtout sur les championnats interscolaires. Un choix stratégique qui s’est déjà avéré payant dans la conquête des titres. La faible représentation des filles est aussi un défi pour la Febuka. Il précise que dorénavant l’inscription est gratuite pour celles qui désirent participer.

Signalons que le stage se clôt, ce dimanche 30 avril. Un match amical est prévu contre la sélection congolaise, en provenance de Bukavu.