Une soirée agrémentée par des tours de magie, un vendredi barbecue rythmé par un karaoké… au menu ce week-end.

03-03-2017

Vendredi Carnivore: Envie d’un morceau de viande bien grillé et convenablement assaisonné, c’est l’événement à ne pas rater.

Date : vendredi 3 mars

Lieu : Institut Français du Burundi

(Bar Echiquier)

Heure : 19h .Entrée : libre

Now u see Us : Il s’était fait discret des podiums, Guy César, le magicien de la capitale, revient et promet une soirée 100% magique. Ce n’est pas tout, de la peinture en live et dance Kizomba seront garantis.

Date : Samedi 4 mars

Lieu : Le Panoramique Hôtel



Heure : 18h

Entrée : libre