Manifestation des partisans du Cndd-Fdd, l’ONU appelée à invalider le rapport de ses experts

16-09-2017

Des militants et les sympathisants du parti au pouvoir estimés à plus de 30 mille ont fait une marche manifestation ce samedi 15 septembre dans la ville de Bujumbura. Objectif : fustiger le rapport des experts de l’ONU sur le Burundi et dire à cet organe de l’invalider.

Ces manifestants, constitués essentiellement des partisans du Cndd-Fdd de la mairie de Bujumbura et des militants de ce parti venus des provinces frontalières de la capitale, ont pris les cinq axes principaux que compte la mairie de Bujumbura pour converger vers le Cercle hippique.

Ils sont arrivés à ce lieu du grand rassemblement agitant des drapelets tricolores rouge-vert-blanc et arborant gaillardement des T-Shirts à l’effigie du parti de l’aigle. Ils scandaient des slogans et des chansons à l’honneur du président Pierre Nkurunziza.

Le tout était entrecoupé d’autres slogans et des chansons fustigeant les putschistes et certaines organisations internationales. Ces manifestants brandissaient des pancartes taxant le rapport des experts de l’ONU de ’’fallacieux’’.

Le groupe venu des quartiers du sud de la capitale a fait son départ au Petit séminaire de Kanyosha pour emprunter la route Bujumbura-Rumonge. D’autres manifestants de la zone sud ont pris la RN7 aprsè un rassemblement au parking de Musaga.

Les manifestants des quartiers nord de la capitale avaient la gare du nord comme lieu de rencontre. D’autres se sont rencontrés au rond-point dit Place des Nations unies.

C’est au moment où le cinquième groupe renforcé par des militants du Cndd-Fdd en provenance de la province de Cibitoke avait Chanic comme point de départ.

Le secrétaire général adjoint de ce parti, Joseph Ntakarutimana a tenu à rappeler à ces manifestants et à sa manière les ’’grandes dates des évènements qui ont endeuillés le Burundi’’. Il y a eu notamment une ’’série de manipulations orchestrées par les colonisateurs et même des Nations unis pour exploiter les richesses du pays’’.

A son tour le secrétaire général du parti, Evariste Ndayishimiye a souligné que ’’le rapport des experts de l’ONU sur le Burundi n’a autres visées que de faciliter aux grandes puissances ennemies ou à l’ONU l’envoi des troupes étrangères afin d’assiéger le Burundi.

«Je conseille à l’ONU de ne pas valider ce rapport biaisé des experts, sinon ça sera la fin de cette grande organisation car nous résisterons jusqu’à notre dernière énergie», a-t-il lâché sous un tonnerre d’applaudissements.

Devant une foule chauffée à blanc des membres du parti aux commandes au Burundi, Evariste Ndayishimiye n’a pas mâché ses mots : «Ils ont cherché à envoyer la Maprobu (mission africaine de prévention et de protection au Burundi) sans succès, même s’ils se hasardent, nous sommes prêts à combattre et nous allons vaincre».

Et il a continué à haranguer cette foule de militants de son parti : «Ils cherchent à dépêcher 228 policiers pour nous arrêter vers et nous envoyer vers La Haye, nous allons les combattre et célébrer la victoire dans deux heures», a-t-il martelé.

Le rapport des experts des Nations unies sur le Burundi accusant Bujumbura des crimes contre l’humanité sera présenté à Genève ce lundi 18 septembre au cours de la 36ème session du conseil des Nations unies aux droits de l’homme.