Le top 10 des médias burundais les plus suivis sur twitter

15-09-2017

Ces dernières années, la révolution technologique a bouleversé l’accès à l’information. Facebook, twitter et Instagram font désormais partie du paysage médiatique mondial. Et rien ne semble arrêter le développement de ces nouveaux médias.

Les médias classiques sont complétés, voire parfois concurrencés par les réseaux sociaux. Plutôt les médias sociaux qui mettent à la portée de leurs auditeurs, lecteurs, téléspectateurs… l’information quasiment en temps réel.

Twitter est sans doute l’un des réseaux sociaux les plus efficaces, les plus adulés. Hommes politiques, activistes, artistes, tous ou presque disposent d’un compte twitter personnel.

Les médias burundais, ne sont pas restés hors de cette bataille de l’information. Comme partout, ils sont en concurrence.

Iwacu en position de leader

En tête de classement en fonction de l’audience de chacun, le groupe de presse Iwacu avec plus de 27000 abonnés creuse un grand écart avec le journal en ligne Ikiriho qui arrive en deuxième position avec plus de 14000 abonnés. Et puis suivent les radios Isanganiro, avec plus de 9700 abonnés, Bonesha FM, avec plus de 8000 abonnés et la Radiotélévision nationale du Burundi avec plus de 7000 abonnés.

Le nombre d’abonnés de Yaga et Akeza est également impressionnant et en progression. Le premier totalise plus de 6000 abonnés et le second plus 3000. (Voir le graphique)

Pour les médias burundais, la concurrence est là. Aujourd’hui, il faut bien traiter l’information, mais aussi la faire parvenir à ses auditeurs, lecteurs, téléspectateurs,…