L’ange gardien des débiteurs hypothécaires

14-09-2017

Une nouvelle loi bancaire autorise, entre autres, la vente des garanties par le débiteur et le contrôle des activités bancaires de la poste par la banque centrale. Pour l’ABEF, elle n’est favorable qu’aux clients des banques.

Audace Bukuru, président de l’association des banques et établissements financiers du Burundi (ABEF), estime que la nouvelle loi avantage plus les clients que les banques : «Elle interdit toute clause dans la convention de crédit qui permet à un établissement financier de devenir le propriétaire de l’immeuble hypothéqué à défaut de paiement. » En cas de non remboursement du crédit, le débiteur hypothécaire est tenu au plus tard dans un délai d’une année de vendre par ses propres soins le bien hypothéqué pour désintéresser le créancier. A compter de la 1 ère mise en demeure.

Selon le président de l’Abef, à défaut de la vente par le débiteur lui-même dans les délais indiqués, le créancier peut adresser une requête de vente publique du bien hypothéqué au président du Tribunal de commerce. Même dans ce cas, le créancier ne peut se porter acquéreur de l’immeuble que si le prix offert est inférieur à la valeur de l’expertise arrêtée au moment de l’octroi du crédit.

Débiteurs des prêts non performants aussi protégés

M. Bukuru soutient que cette nouvelle réglementation est en faveur du débiteur d’un prêt non performant. Elle limite la somme à recouvrer par le créancier au montant du capital restant sans intérêts lorsque le prêt devient non-performant.

De surcroît, il fait savoir de que cette nouvelle loi protège les déposants. «La banque centrale exige le concours de l’ensemble des établissements de crédit en faveur d’un établissement en difficultés si elle estime qu’une telle mesure est nécessaire à la protection des déposants.»

Au sujet des affectations du résultat net des banques, ce banquier affirme que cette nouvelle loi est explicite : «Chaque banque doit constituer une réserve destinée à l’investissement qui n’est pas inférieure à 30 %. Et au bout de dix ans, chaque banque doit justifier la réalisation d’une infrastructure de grande envergure pour le développement socio-économique du pays. » Cette même loi souligne que le domaine d’intervention sera décidé en accord avec la banque centrale. Pour M. Bukuru, les banques commerciales contribuent au développement.

Cette nouvelle réglementation donne à la banque centrale la prérogative de déterminer seule le taux d’intérêt des crédits. Celui-ci devra être observé scrupuleusement par les établissements sous le contrôle de la banque centrale. Cette loi est loin de déplaire aux propriétaires fonciers. Leurs possessions peuvent constituer des hypothèques pour accéder à un crédit agro-pastoral.

Signalons que cette nouvelle loi a été promulguée le 22 août dernier.