La feuille de route pour une sortie de crise

23-01-2017

Le facilitateur Benjamin Mkapa a organisé une session de dialogue à Arusha. L’objectif était d’annoncer un agenda pour une sortie de crise.

Au départ, la dernière session d’Arusha était réservée aux opposants en exil qui n’avaient pas participé aux consultations qui ont eu lieu à Bujumbura, lors de la visite de Mkapa.

Mais plusieurs opposants en exil réunis au sein du Cnared, outrés par les déclarations du médiateur en décembre dernier à Bujumbura ont décidé de snober l’invitation à Arusha. Pour rappel, au grand dam du Cnared. Mkapa avait notamment indiqué ne plus vouloir perdre du temps sur la question de la légitimité du président Pierre Nkurunziza. « Cette question a été vidée », avait-il déclaré.

Ainsi, sur une vingtaine d’opposants en exil invités, seuls six ont confirmé leur participation. Maigre. Mais Mkapa a décidé de maintenir la session malgré tout en élargissant sa liste avec les opposants de Bujumbura.

Des informations dignes de foi indiquent que c’est le Secrétaire général de la Communauté Est Africaine, Libérât Mpfumukeko, qui les aurait appelés un à un pour les convaincre de participer à cette session.

C’est en fin de semaine dernière qu’une invitation de dernière minute a été adressée aux politiciens basés à Bujumbura. Certains d’entre eux avaient pourtant déjà rencontré Mkapa.

A Arusha, l’ancien président tanzanien a tenu à voir les invités différemment. Le groupe composé de politiciens en exil à part et le second groupe de ceux de l’opposition venue de Bujumbura. La facilitation a également rencontré un autre groupe le lendemain, cette fois-ci à Zanzibar.

>>Les réactions

Le Cnared : « Le facilitateur n’a d’autres buts que de détruire l’opposition. »

Pour le Cnared, « Cet agenda ne vise qu’à réconforter et renforcer la dictature de Monsieur Pierre Nkurunziza. »

Selon Pancrace Cimpaye, le porte-parole de la plateforme, les invitations à cette session ont démontré que le facilitateur, n’avait d’autres buts que de détruire l’opposition.

Les quelques membres de la plateforme qui ont participé à cette session se sont inscrits dans cette dynamique de destruction du Cnared. « Cette compromission condamnable détruit également l’espoir de tout un peuple qui attendait une issue heureuse des pourparlers inclusifs. »

Frédéric Bamvuginyunvira : « Le Cnared n’a pas le droit de confisquer la souveraineté des partis politiques »

Pour le président du parti Sahwanya Frodebu, chaque parti politique a ses obligations. « Et nous avons des comptes à rendre à nos militants, contrairement à certains membres du Cnared qui n’ont pas de partis politiques à gérer. »

Bamvuginyunvira souligne que son parti a toujours privilégié le dialogue. « Nous avons négocié avec les putschistes de 1993 après l’assassinat de Ndadaye et nous avons négocié notamment avec la rébellion du Cndd-Fdd en 2000.» Et d’indiquer que le Cnared n’a pas le droit d’arracher à ses membres leur souveraineté. « Il n’a pas le droit de nous la confisquer.»

Agathon Rwasa : « c’est aux Burundais eux-mêmes de trouver une solution à la crise que traverse le Burundi»

Pour le premier vice-président de l’Assemblée nationale, les Burundais doivent arrêter de penser que c’est au facilitateur de trouver la solution à la crise burundaise. « Le facilitateur n’est là que pour nous permettre de nous rencontrer ». Selon lui, c’est aux Burundais eux-mêmes de trouver une solution à la crise que traverse le Burundi. Concernant la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, ce leader charismatique de l’opposition déclare : « Pourquoi pas, si c’est une solution pour nous sortir de cette crise. »

Léonce Ngendakumana : « Nous avons été rassurés sur l’agenda »

Léonce Ngendakumana indique être assez confiant. « Nous avons été rassurés par les points qui seront débattus dans les prochaines sessions. »

Quant à ceux qui reprochent à son parti de s’être rendu à Arusha, malgré les injonctions du Cnared, Léonce Ngendakumana martèle : « Notre combat n’est pas être ou pas au sein du Cnared. » Selon lui, le Cnared n’a pas d’autre alternative à proposer au dialogue en cours, raison pour laquelle il a choisi la voie des pourparlers qui va en finir avec la crise au Burundi.



Alice Nzomukunda : « L’agenda que propose la facilitation contient des sujets de préoccupation actuelle »

La présidente du parti Adr indique avoir apprécié positivement la rencontre avec le facilitateur. « Cette détermination à réussir ce processus est rassurante. » Et d’indiquer que l’agenda que propose la facilitation contient des sujets de préoccupation actuelle. « Si nous parvenons à trouver un accord autour de tout le planning, le Burundi pourra recouvrer la paix et réunir tous ses fils et filles afin de relancer la phase du développement socio-économique. »

Sylvestre Ntibantunganya : « Je suis confiant quant à la suite du dialogue »

L’ancien président du Burundi indique que cette session s’est bien déroulée. Il se dit confiant quant à la suite du dialogue. « J’ai pu m’entretenir avec le président Mkapa et je suis optimiste. Je fonde mon espoir sur la capacité du peuple burundais à trouver une solution par le dialogue. »



Léonard Nyangoma : « Favorable pour la suite du dialogue »

Selon le président du parti Cndd, les grandes lignes de la feuille de route proposées par Mkapa sont intéressantes. Léonard Nyangoma indique que le facilitateur a promis de rendre son rapport aux présidents de la Communauté Est Africaine pour qu’ensemble ils statuent sur la marche à suivre. « Le facilitateur nous a confié que si les défis sont insurmontables pour lui, il pourrait au pire des cas rendre son tablier. Nous espérons ne pas en arriver là et que le dialogue se poursuive.»

Jean de Dieu Mutabazi : « Nous sommes opposés à un gouvernement d’union nationale »

« Nous encourageons la facilitation à maintenir sa position sur la légalité et la légitimité de Pierre Nkurunziza », a indiqué le président du parti Radebu. Il s’estime content que le cercle des opposants, pour qui le mandat de Nkurunziza n’est pas un problème, s’est élargi.

Jean de Dieu Mutabazi indique être opposé à un gouvernement d’union nationale qui viendrait violer la Constitution. « Tout comme nous sommes opposés à une immunité provisoire pour les planificateurs et exécutants de l’insurrection de 2015. »



Abel Gashatsi : « l’Uprona propose le rapatriement du dialogue »

Le parti Uprona salue les efforts fournis par la médiation allant dans le sens de mettre les Burundais sur la voie de la consolidation de la démocratie. Le président du parti Uprona propose le rapatriement du dialogue inter- burundais.

Pour Abel Gashatsi, la sortie de crise du Burundi passe aussi par le renforcement des relations avec les pays voisins et les autres partenaires. La médiation devrait aider dans cette démarche.

Gaston Sindimwo : « Le gouvernement n’acceptera rien de ce qui s’écarte du domaine prédéfini »

Pour le Premier vice-président de la République, l’agenda de ces consultations doit s’inscrire dans le prolongement des déclarations du Facilitateur Mkapa, lors de sa dernière visite à Bujumbura. « Le débat sur le troisième mandat est clos. Nous devons plutôt nous préparer pour les élections de 2020. »

Quoi qu’il en soit, selon Gaston Sindimwo, le dialogue devra être rapatrié pour se clôturer sur le sol burundais. Et de conclure : « Le gouvernement n’acceptera rien de ce qui s’écarte du domaine prédéfini. »

Une feuille de route pour préparer les élections de 2020

Cette feuille de route est censée guider les prochains débats sur les questions de fond : les mandats présidentiels, la sécurité, le respect de l’Accord d’Arusha et de la Constitution, les droits humains, les malversations économiques, le retour d’un climat politique serein, la question des réfugiés et le droit à la liberté d’expression, etc. Une éventuelle mise en place d’un gouvernement d’union nationale a été évoquée.

Des sources concordantes à Arusha indiquent que cette session a signé la fin de la phase préparatoire du dialogue en cours. Les véritables pourparlers sont annoncés à la mi-février.