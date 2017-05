Gaston Sindimwo : «Il y a un projet de relèvement communautaire qui va changer la vie sur nos collines»

01-05-2017

Le premier vice-président de la République a annoncé ce 1er mais lors de la célébration de la Fête du travail et des travailleurs que des familles de quatre communes pilotes vont bénéficier de prêts de la part de la Banque mondiale. C’est dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et le chômage.

«Chaque bénéficiaire aura une somme de 20.000 Fbu par mois et cela pendant deux ans et demi pour initier des petits projets ou des activités génératrices de revenus », a promis Gaston Sindimwo,.

Selon lui, ce projet est en rapport avec la Vision Burundi 2025 dans son objectif de résoudre le problème crucial du chômage et d’accroître le revenu des ménages.

D’après le premier vice-président de la République, il y aura bientôt révision du Code du travail pour que chaque travailleur puisse connaître ses droits et ses devoirs.

Invité à prendre la parole, le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Tharcisse Gahungu a fustigé l’attitude de certains employeurs qui n’hésitent pas à licencier des travailleurs qui osent dénoncer certains abus notamment les détournements ou certains cas avérés de malversations comme dans l’attribution des marchés publics.

Même quand ces employés obtiennent gain de cause au tribunal du travail, a-t-il expliqué, l’exécution du jugement rendu pose problème. «Il faut que ces employés courageux soient rétablis dans leurs droits et indemnisés par le biais d’une action récursoire exercée à l’encontre de l’employeur», a-t-il plaidé.

Signalons que c’est à Makamba que s’est déroulé le gros des cérémonies officielles. Plusieurs autorités dont le président Pierre Nkurunziza ont fait le déplacement.

Dans son discours, il a été question de stabilité des familles comme pilier de développement du pays. A cette effet, il demandé que toutes les familles soient reconnues par la loi et l’administration d’ici un an.

Le chef de l’Etat a également déclaré qu’il sera impitoyable avec ceux qui font de la fraude et qui se livre à la vente illégale, à l’extérieur du pays, des produits comme les minerais, le thé ou le café.

Le président Pierre Nkurunziza a profité de cette occasion pour primer notamment le ministère de la Sécurité publique, comme le plus performant du gouvernement burundais.