Cibitoke : une prostituée étranglée par son client à Rugombo

26-08-2013

Le drame s’est produit dans le secteur Mparambo I, quartier Swahili, à un kilomètre du chef-lieu de la commune Rugombo dans la nuit de ce vendredi 23 août. La femme, de nationalité rwandaise, a trouvé la mort après une longue dispute avec son client, qui avait refusé d’honorer le paiement convenu avant la passe.

Aurélie Cizanye, originaire de la province de Cyangugu au Sud-Ouest du Rwanda était rentrée d’un bistrot de Rugombo accompagné par un homme. Ce dernier, d’après les témoignages de la voisine avait promis de donner à la défunte une somme d’argent dont le montant n’a pas été précisé après avoir couché avec elle. « Le contrat avait été fixé à l’avance. Après l’acte, la femme a demandé de l’argent en vain », souligne-t-elle. Selon cette trentenaire, il s’en est suivi une vive altercation : « C’est au cours de cette dispute que cet homme a tué ma compatriote. Cet homme était à court d’argent et voulait tout simplement assouvir son appétit sexuel », regrette-t-elle.

D’après les responsables de la police et des administratifs de Cibitoke, des enquêtes sont en cours pour arrêter l’homme soupçonné d’avoir tué cette femme, alors que certains habitants de Rugombo appellent l’administration à mettre fin au désordre causé par de nombreuses prostituées en provenance de Rwanda : « Elles viennent pour nous voler nos maris. Le miens m’a laissé avec 5 enfants et il est parti pour vivre avec une Rwandaise », insiste D.N., une quinquagénaire rencontrée sur les lieux du drame.

Dans un bref avenir, des rafles seront menées pour savoir le nombre exact des Rwandais établis à Rugombo, et les irréguliers seront acheminés dans leur pays d’origine, a indiqué un administratif à la base.