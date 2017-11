Cecafa 2017: les oubliés de la présélection

03-11-2017

Jeudi 19 octobre, le sélectionneur national a convoqué 30 joueurs en vue de la préparation du tournoi de la Cecafa prévu en décembre au Kenya. Bien que les habitués soient présents, certaines voix déplorent l’absence de quelques éléments.

Au 1er coup d’œil, la liste semble complète. De Saïd Slim, à Jules Burimwengu en passant par Danny Cédric Urasenga, le coach Mutombola a tout fait pour n’oublier personne parmi les joueurs très en vue depuis le début du championnat. Force est de remarquer l’absence de Fataki Kiza, Idi Kaze et Juma Simpo. Les trois joueurs respectivement de Vital’o (les deux) et d’Olympic Star. Pourtant, ils font preuve d’une régularité impressionnante.

Parfois récupérateur, le milieu relayeur d’Olympic Star de Muyinga, à chacune des rencontres, a marqué les esprits. « Son activité au milieu du terrain est si vivace qu’il assure l’animation offensive de son équipe à lui seul », lance Kamran, un supporteur. D’après lui, sans aucun doute, Simpo avait sa place sur cette liste.

Idem pour Idi Kaze et Fataki Kiza. Leur absence est incomprise par nombre de supporteurs. Dans un groupe encore en rodage, le milieu offensif et le latéral de Vital’O émergent du lot. A plus d’une fois, ils ont débloqué la situation de leur équipe, comme en témoigne le match remporté contre Inter Star (1-0). « Mutombola aurait dû les appeler, une façon de les encourager pour leur bonne marge de progression », objectent certains analystes.

« Certes de bons éléments, mais qui ont encore à prouver », explique le coach. Aussitôt de tranquiliser : « La liste n’est pas définitive. Au fur et à mesure du championnat, on va insérer de nouveaux éléments sur cette liste. A eux de prouver qu’ils méritent cette place.»

Donner plus de chances aux jeunes

Parmi les 30 joueurs, sept – tous moins de 21 ans – intègrent pour leur 1ère fois l’équipe nationale. « La preuve que l’on possède plus de pépites qu’on ne le croit », se targue Mutombola. On met un accent particulier, explique-t-il, pour leur permettre d’éclore au plus haut niveau. Sinon, il voit mal comment ils peuvent franchir un palier sans livrer beaucoup de rencontres amicales. « C’est en se frottant aux meilleurs qu’on le devient. Autrement, corriger les erreurs reste illusoire.»

Alors que les joueurs expatriés rejoignent les locaux vers début novembre, la grande interrogation de pas mal de supporteurs reste celle-ci: « Mutombola aura-t-il le courage d’appeler Emery Kadogo, l’inventif latéral droit, et Steve Nzigamasabo, l’entreprenant milieu de terrain, très en verve avec le FC Bugesera du Rwanda ? » Pour un groupe sans véritable leader sur le terrain, analysent-ils, de tels éléments apporteraient un plus.