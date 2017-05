Antonio Guterres : «Que cessent toutes les formes de répression à l’encontre des journalistes»

03-05-2017

Tel est l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la célébration ce mercredi 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Selon lui, les journalistes se rendent dans les endroits les plus dangereux pour prêter leur voix à ceux qui n’en ont pas. «Les professionnels des médias sont confrontés à la diffamation, aux agressions sexuelles, aux emprisonnements, aux coups et blessures et même à la mort», reconnaît Antonio Guterres.

Et de formuler en cette journée un vœu : «Nous avons besoin de personnalités fortes pour défendre la liberté des médias. C’est là une exigence primordiale pour faire barrage à la désinformation ambiante» Et il faut pour cela que «chacun d’entre nous doit se battre pour défendre le droit à la vérité».

En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, indique-t-il, je lance un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l’encontre des journalistes – parce qu’une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous.

«Protégeons les journalistes, car leurs mots et leurs images peuvent changer le monde», demande le Secrétaire général de l’ONU.