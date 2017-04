Un sermon, un savon

24-04-2017

Le père Herménégilde Icoyitungiye a officié lors de la fin du carême. Il a saisi cette occasion pour protester et lancer un appel contre les exactions commises. Un sermon qui n’a pas plu à tout le monde.

Un vendredi saint pas comme les autres au sanctuaire marial du Mont Sion Gikungu à Bujumbura. L’abbé Herménégilde Icoyitungiye débute la messe. Au menu, le chemin de croix, mais aussi le sermon. Il ne sait peut-être pas alors que sa chronique va faire des vagues. Et c’est un euphémisme.

D’entrée de jeu, il parle du culte du silence imposé actuellement au Burundi. « Quand un de tes proches meurt, on te dit de garder le silence.» Il fustige le discours des autorités qui disent que la paix règne dans tout le pays. « Cette rhétorique ôte à la population le droit de pleurer les siens. Cela est devenu tabou.», a lancé le prêtre devant un parterre de dignitaires et de chrétiens venus clôturer les 40 jours de carême.

Poursuivant sur sa lancée, il regrette que la vie d’un homme n’ait plus de valeur actuellement au Burundi. En témoigne, les tueries constatées ici et là. « Sur sa croix, Jésus demande pourquoi personne ne semble compatir à sa mort. Il dit ceci : On me maltraite et certains continuent à se moquer de moi disant que la paix règne, je meurs de faim et ils continuent de dire que la récolte a été bonne au Burundi, je subis l’arbitraire et pourtant ils disent que le Burundi est un pays où règne la justice. »

Il dénonce également l’inaction

Dans sa prédication, le Père Herménégilde Icoyitungiye évoque également la corruption. « Je suis mort à cause de la corruption de Judas et les autres brandissent le programme tolérance zéro en matière de corruption, même si les gens continuent à vivre dans la misère. » Pour le père Herménégilde, le pire est de voir les sommes colossales investies pour financer les tueries au lieu de sortir le peuple de la misère, de protéger la population.

Dans son sermon, il parle de l’inaction des gens face à l’oppression. « Sachez que ce Jésus que vous pleurez aujourd’hui, vous le côtoyez chaque jour. Il est dans cette personne qui est persécutée pendant que tu te tais ou que tu y participes d’une façon ou d’une autre.»

Le prêtre appelle à la responsabilité des uns et des autres. « Que personne ne dise demain ou après-demain avoir exécuté un ordre, après avoir conduit quelqu’un à l’abattoir.»

S’adressant aux autorités présentes ce Vendredi saint au Mont Sion, cet homme d’Eglise a demandé aux puissants de ne pas abuser de leur pouvoir pour opprimer l’autre. Il a également fustigé le fait que finalement, ce soit les méchants qui soient récompensés. « Aujourd’hui beaucoup de gens pleurent sans obtenir la justice et quelques fois leurs bourreaux sont considérés comme des héros, décorés et récompensés pour leurs prouesses. »

L’Église catholique solidaire des propos du père Herménégilde

L’archevêque Simon Ntamwana indique que l’Eglise catholique ne voit aucun mal dans cette homélie. Pour lui, elle a le mérite d’éclairer la population et le Gouvernement sur la réalité que connaît le peuple burundais. « Un berger se doit d’être sensible à la souffrance de ses brebis et de les tirer vers la lumière et l’espoir. » Selon lui, la Bonne Nouvelle doit être donnée à tous, et les politiciens compris. L’archevêque ajoute que l’Eglise prône l’enseignement biblique qui s’inspire du quotidien des chrétiens. « Si le pays va mal et si tout le mal évoqué par le père Hermenegilde existe, pourquoi ne pas en parler alors qu’il touche ceux dont il est censé panser les blessures ? » s’interroge l’archevêque de Gitega.

Face à des menaces de mort que subit le père Herménégilde, l’archevêque met en garde contre toute atteinte à sa personne. « S’il lui arrive quelque chose, sachez que les coupables ne resteront pas impunis.»

Simon Ntamwana évoque, un brin amer, un brin amusé, la foudre qui s’est abattue sur lui lorsqu’il a protesté contre ce mandat du président Pierre Nkurunziza. Et d’indiquer : « Un homme de Dieu ne doit pas avoir peur de parler pour son peuple. Nous sommes prêts à mourir pour la Bonne Nouvelle, à l’image des martyrs.»

Les réactions

Willy Nyamitwe : « Leurs homélies imbibées de politique sont très choquantes. »

Le conseiller à la Présidence s’inscrit en faux à la fois contre l’homélie du Prêtre Hermenegilde et la position de soutien de l’Eglise exprimée par Mgr Simon Ntamwana. « Je ne sais pas si c’est pour exhiber sur la voie publique, encore une fois, sa quintessence politique que le Prélat Ntamwana vient à la rescousse de cet Abbé qui a préféré quitter la soutane pour porter un habit politique. » Pour l’ambassadeur Nyamitwe, « Mgr Ntamwana ne représente point l’Eglise Catholique puisqu’il n’est pas président de la Conférence Episcopale encore moins Evêque du Diocèse de Bujumbura dans lequel le prêtre Icoyitungiye fait son ministère. » Concernant l’homélie de Vendredi saint, le conseiller à la Présidence la qualifie d’homélie politique qui traduit les deux morales contradictoires dans lesquelles naviguent certains bergers. » Liant cette homélie aux propos de Mgr Ntamwana en décembre 2014 quand il a clairement montré que le président Pierre Nkurunziza n’avait pas le droit de briguer un autre mandat en 2015, l’Ambassadeur Willy Nyamitwe déclare que « leurs homélies imbibées de politique sont très choquantes et constituent une pierre d’achoppement pour le Peuple de Dieu et en contradiction avec Vatican II qui met en avant le Peuple car c’est lui qui professe la foi des apôtres. »

Pacifique Nininahazwe : « Beaucoup se taisent face aux crimes de Bujumbura.»

Pour cet activiste des droits de l’Homme, ce prêtre a dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. « Je salue son courage. Il me rappelle le Pasteur Martin Niemoller à l’époque d’Hitler: lorsqu’ils sont venus arrêter les juifs je me suis tu, je n’étais pas juif… » » Selon Pacifique Nininahazwe, beaucoup se taisent aujourd’hui face aux crimes innommables de Bujumbura. Les prochaines générations leur poseront la question : « Où étiez-vous pendant tout ce temps de tribulations de vos frères ? Ce jour-là la postérité va saluer le courage du père Hermès ! »

Jean de Dieu Mutabazi : « Nous condamnons les écarts du prêtre.»

Le président du parti Radebu indique que le prêtre a tenu des propos partisans, gauches et maladroits à l’endroit du gouvernement burundais. « Nous condamnons les écarts du prêtre.» Pour Jean de Dieu Mutabazi, les sorties du prêtre ne sont pas fondées, surtout en matière des droits de l’Homme. « La première mission des hommes d’Eglise est beaucoup plus la guérison des âmes plutôt que la politique. »

Léonce Ngendakumana : « Le prêtre connaît la souffrance de la population.»

Pour le vice-président du parti Frodebu, il ne fallait pas s’attendre à des mensonges de la part d’un homme de Dieu, qu’il qualifie de courageux. « Le prêtre ne connaît que très bien la souffrance de la population. Sa misère et sa désolation. » Selon Léonce Ngendakumana, il a plutôt touché là où ça fait mal, et ses détracteurs doivent plutôt se remettre en cause et éviter de commettre les délits évoqués par le prêtre.