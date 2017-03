SOS-Torture/Burundi : une année noire pour les droits de l’Homme

22-03-2017

Exécutions extrajudiciaires, assassinats ciblés, restrictions des libertés publiques,… ont dominé l’année 2016, selon le rapport annuel de SOS-Torture/Burundi. Mensonges, rétorque la société civile pro-pouvoir.

« Au moins 46 cas d’exécutions extrajudiciaires dans douze provinces, 74 cas de disparition forcée, 249 assassinats ciblés et 4034 arrestations arbitraires », lit-on dans le rapport de 36 pages de SOS-Torture/Burundi, sorti lundi 13 mars. Il précise que des cadavres ont été découverts de manière récurrente, jetés dans des rivières ou sur les voies routières. « Un phénomène observé alors que les autorités assurent que la sécurité est sous contrôle et qu’il n’y a pas de groupes armés », poursuit le rapport. Ce dernier a couvert douze provinces : Rutana, Rumonge, Ngozi, Muyinga, Muramvya, Mairie de Bujumbura, Kayanza, Gitega, Cibitoke, Bururi, Bujumbura et Bubanza.

A Bujumbura, SOS-Torture/Burundi indexe certains agents de l’Etat ou leurs complices d’être les principaux auteurs. Me Armel Niyongere, son président, avance que Bujumbura a toujours refusé de diligenter des enquêtes.

En province, cette organisation pointe du doigt des groupes armés qui combattent le gouvernement. Les rédacteurs de ce rapport évoquent entre autres les FNL d’Aloys Nzabampema. Selon eux, les victimes des assassinats ciblés sont issus principalement des partis Cndd-Fdd, FNL ou MSD. Sans oublier des militaires ex-Fab en fonction ou à la retraite, des hautes autorités ou de simples citoyens.

128 cas de torture ont été répertoriés principalement en mairie de Bujumbura, Bubanza, Bururi, Kirundo et Gitega. Ce rapport indique que la violation systématique du code de procédure pénale a caractérisé les cas d’arrestation arbitraire.

2016 fut aussi une année difficile pour les défenseurs des droits de l’Homme. Entre autres coups portés aux libertés publiques, la radiation, en octobre dernier, de cinq associations (Forsc, Aprodh, Acat-Burundi, Rcp et Focode) pour leur rôle joué dans les manifestations anti 3ème mandat. Quelques semaines après, la Ligue Iteka a subi le même sort. Et les députés ont adopté une loi liberticide régissant les asbl, dénonce-t-elle. Et d’ajouter que certains défenseurs des droits de l’Homme sont désormais perçus comme des criminels tandis que quatre avocats ont même été radiés du barreau de Bujumbura.



« Des mensonges »

« Les rédacteurs d’un tel rapport ont pris la décision de ternir l’image du Burundi pour avoir des financements. Son contenu n’est que mensonge », a réagi Gilbert-Bécaud Njangwa, président de l’Observatoire National des Elections et des Organisations pour le Progrès (ONELOP-Burundi). Cet activiste proche du pouvoir les accuse d’avoir compilé de faux rapports donnés par des opposants. « Ils n’ont fait que reprendre les rapports de Benomar et Adama Dieng pour déstabiliser notre pays. »

Quid des cas avérés d’exécution extrajudiciaire ? « Les forces de l’ordre et de sécurité ont la mission de sécuriser le pays. Et des rebelles s’étaient installés dans certains quartiers de Bujumbura », explique-t-il. Chassés de la capitale, il indique qu’ils se sont repliés vers Mugamba où les forces de l’ordre les ont empêchés de tuer et de dévaliser la population. Cela a occasionné des morts même parmi les militaires et policiers. « Faut-il nommer ça exécution extrajudiciaire quand l’Etat a accompli sa mission de protéger la population ? » Et pourquoi de tels rapports, martèle-t-il, sont donnés directement à l’ONU et pas au gouvernement ?

Pour lui, SOS-Torture/Burundi est fictive, pas d’adresse physique au Burundi ni personnel étant localisable.

M.Njangwa soutient qu’en 2016, la situation des droits de l’Homme s’est améliorée: « Nous, nous avons 53 mille membres déployés sur le terrain. Ils n’ont pas produit un tel rapport. »

Les cas évoqués, conclut-il, sont des infractions de droit commun punissables par le Code pénal.