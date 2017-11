10-11-2017

Faut-il se réjouir pour les uns ou pleurer pour les autres ? Les juges de la Cour pénale internationale viennent d’autoriser la Procureure Bensouda à ouvrir une enquête sur des crimes relevant de la compétence de cet organe qui auraient été commis au Burundi.

Cette décision suscite moult réactions. La nouvelle tombe comme un couperet pour Bujumbura. Le retrait effectif de la CPI « devenue l’instrument de déstabilisation des pays pauvres », avait été fêté en grande pompe le 27 octobre.

Dès l’annonce de cette nouvelle, le Conseiller principal en charge de la communication à la présidence de la République a directement twitté : «La #CPI, corrompue, vient de se tirer encore une balle dans le pied. La tricherie saute aux yeux. Sans doute que le #Burundi sortira vainqueur de cette bataille, c’est la dernière carte de l’Occident».

Les opposants au pouvoir de Bujumbura, par contre, jubilent. Pour eux, c’est une victoire pour « les familles des victimes. »

Le porte-parole du Cnared, plateforme de l’opposition en exil, déclare que le sang des milliers d’innocents crie vengeance au Ciel et la CPI autorise l’ouverture d’une enquête.

D’après lui, le glas a sonné pour les autorités burundaises.

Des questions brûlent l’opinion : Bujumbura acceptera-t-il de coopérer ? Quelle sera la suite ? Selon le communiqué de la CPI, la Chambre a conclu qu’il y avait une base raisonnable pour croire que des agents de l’État et des membres des Imbonerakure ont commis, à tout le moins, les crimes contre l’humanité.

Accusations graves que le pouvoir a toujours balayées du revers de la main. Des enquêtes biaisées, politiquement motivées, à la solde des occidentaux. Avec le retrait de cette juridiction internationale, l’opposition a vite conclu à un aveu de culpabilité de la part du régime.

Et si Bujumbura acceptait de coopérer en autorisant finalement la CPI à mener ses enquêtes ? Hypothèse peu probable certes.

Mais il se pourrait que ses envoyés manquent de preuves suffisantes pour que des personnes citées dans les enquêtes préliminaires puissent comparaître. « Si ». En fait, on baigne dans le conditionnel…

Un autre élément qui complique la donne :Le processus d’émission des mandats d’arrêt internationaux pourrait également prendre des années. Et c’est aussi sans oublier les appuis de Bujumbura au Conseil de sécurité. Bref, à notre humble avis, pour les uns et les autres, ce sont d’autres batailles diplomatiques en perspectives. Au-delà des spéculations des uns et des autres, souhaitons que la Vérité triomphe.