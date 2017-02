Ngozi : la famine à ses portes

31-01-2017

Chute de la production vivrière, flambée sans précédent des prix sur les marchés. La population craint l’enlisement de la situation les mois à venir.

Ce n’est plus un secret pour personne, la récolte de la saison culturale A n’a pas été bonne en province de Ngozi. Les rapports des services agricoles restent alarmants. Lazare Nsaguye, Directeur provincial de l’Agriculture et de l’Elevage, parle d’une baisse de plus de 30% de la production vivrière pour la saison culturale écoulée. Quatre communes sont les plus concernées. Mwumba enregistre 60 % de la baisse de la récolte suivie de Marangara et Busiga qui sont à l’ex-aequo de 50 % de chute. Gashikanwa se maintient en quatrième position avec 40 % de la baisse de sa production agricole.

Ce sont les cultures non résistantes à la sécheresse qui sont les plus visées en l’occurrence le haricot, le riz, le maïs et l’arachide. Du côté de l’administration territoriale, le pessimisme plane aussi. Au cours d’une réunion de sécurité avec le cabinet du gouverneur de province, la baisse sensible de la production vivrière due à l’insuffisance des pluies, la flambée des prix qui en découlent et le risque de famine ont été les principales préoccupations de tous les administrateurs des communes. La chute de la production vivrière se fait encore sentir dans les ménages ruraux. Joseph Ndarurinze est un cultivateur rencontré en zone Ngoma de la commune Gashikanawa. Il témoigne : « J’ai semé plus de trois kilos de haricot pour ne récolter que de la fatigue. Les gousses n’ont pas connu de développement suite au tarissement de la pluie. Nous avons peur que nos enfants ne meurent de faim ».

La chute de la production vivrière est notamment due à la sécheresse prolongée, le retour des pluies ayant été tardif. Les pluies sont également restées insuffisantes toute la saison culturale.

Des départs vers la Tanzanie

Des craintes de famine se font voir dans la population. Selon des informations en provenance des communes, des départs vers la Tanzanie ou d’autres provinces du pays ont repris avec la fin de 2016. L’administrateur de la commune de Gashikanwa Jeanne Françoise Ndayiragije cite le cas des jeunes des collines de Rusengo Muremera et Rutambwe qui partent en masse vers la Tanzanie. Ces derniers disent aller chercher des jobs car leurs localités connaissent des disettes. Un habitant de la colline Rusengo interviewé explique la situation: « Les jeunes partent massivement vers la Tanzanie pour chercher de l’emploi. Ils sont recrutés par quelqu’un de Gashikanwa parti il y a quelques années dans ce pays. » C’est la même chose dans la commune de Ruhororo. Cette psychose de famine a entraîné la montée exceptionnelle des prix des denrées alimentaires. Les prix de la quasi-totalité des produits alimentaires sont en moyenne montés de plus de 50% par rapport à la même période de l’année passée.