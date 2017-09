Mutoyi : « Nous pouvons approvisionner deux pays »

10-04-2014

La Coopérative Mutoyi, implantée à Bugendana dans la province de Gitega, est surtout connue pour ses poules pondeuses et ses poulets à chair. Elle est aujourd’hui obligée de limiter sa production au vu du pouvoir d’achat en baisse.

Avec une expérience de plus de 25 ans, Siro Simbakwira, chef de l’unité chargée de l’aviculture au sein de la Coopérative Mutoyi, affirme que la production doit être régulée. « C’est pour garder l’équilibre entre l’offre et la demande. Nous devons bien contrôler notre production et nous assurer du marché d’écoulement afin de couvrir les frais de production et notre marge bénéficiaire.»

Selon lui, la chaîne de production ne tourne pas à plein régime. « Il nous faut un grand marché d’écoulement pour nos produits. Mutoyi pourrait alimenter deux pays parce que notre capitale et nos villes ne suffisent plus. »

Mais il arrive que la Coopérative Mutoyi n’honore pas toutes les commandes. « Souvent des clients non permanents se lamentent, ils disent que nous ne satisfaisons pas leur demande. Nous ne pouvons pas augmenter la production sans être sûrs du marché d’écoulement et du pouvoir d’achat de clients potentiels », déplore Siro Simbakwira au milieu d’un millier de poussins, tout blancs.

Il indique que des gens de différents coins du pays viennent acheter des poussins, des poules pondeuses ou des poulets à chair qu’ils vont élever chez-eux. « Pour ceux qui sont proches, nous les leur rachetons pour alimenter nos agences », signale-t-il.

Selon lui, ceux qui veulent vendre les œufs à Bujumbura sont nombreux et ne peuvent pas tous avoir des clients. Le pays n’est pas non plus riche pour pouvoir tout acheter. Même pour la viande, ajoute-t-il, le marché d’écoulement n’est pas suffisant. « Il nous faut un marché plus vaste.»

Il souligne que des gens en provenance de la Tanzanie, du Rwanda ou de la RDC viennent à Mutoyi pour s’inspirer. Il affirme être le premier à avoir acquis le plus d’expérience dans l’élevage intensif de poules pondeuses et de poulets à chair à Mutoyi : « Après avoir eu de l’expérience, j’ai appris la technique aux autres et ils ont développé leurs activités avicoles à leur tour », fait-il savoir en fermant une porte à double battant d’une grande salle servant de couveuse. Elle contient des dizaines de milliers d’œufs en incubation sur des étagères, sous une lumière tamisée.

« Il arrive que des maladies attaquent nos poulets mais nous avons des produits pour les soigner. Quand une maladie qui nous est inconnue survient, nous avons un vétérinaire européen qui nous donne des conseils via internet», rassure Siro Simbakwira.