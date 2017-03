Le «phénomène des cadavres» s’amplifie

27-03-2017

Des corps sans vie découverts un peu partout dans le pays. Certains activistes des droits humains parlent d’un regain des violences meurtrières à caractère politique et ethnique et décomptent une soixantaine de cadavres. Pour la police, il s’agirait des règlements de comptes, du banditisme ou de sorcellerie.

Dans la matinée de ce lundi 20 mars, un corps d’un officier de la police, un colonel du nom de Charles Ndihokubwayo, est retrouvé dans les enceintes de la paroisse Saint-Joseph de Ngagara, au Quartier III en commune Ntahangwa de la Mairie de Bujumbura.

Selon les témoins, son corps ne portait ni de traces de blessures ni contusion. Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, cet officier, qui habitait à Ngagara, travaillait à l’Institut Supérieur de Police se trouvant dans la localité de Mitakataka en province de Bubanza.

D’après le porte-parole, il venait de Mitakataka avec ses collègues à bord d’un véhicule de la police. Ils l’ont déposé dans la zone Kinama avec une autre personne et les deux auraient par la suite pris un taxi selon toujours Pierre Nkurikiye. « Mais curieusement le corps de cet officier a été retrouvé ce matin dans les enceintes de la paroisse Saint Joseph. Deux veilleurs de nuit de cette paroisse ont été appréhendés pour des raisons d’enquête.»

Ce même lundi, un autre corps sans vie a été retrouvé dans la rivière Cizanye, colline Murama en commune et province Muyinga. La victime est connue sous le nom de Cyrille originaire de cette même localité. L’administration avance la thèse de la noyade mais les habitants de cette localité restent sceptiques d’autant plus que cet homme de 30 ans venait de regagner le pays après plusieurs mois d’exil.

Des corps sans vie un peu partout dans le pays

En date du 19 mars 2017, une dépouille d’un homme non identifié a été retrouvé sur la colline Mpehe, zone Bugarama de la commune et province Muramvya. D’après des témoignages sur place, ce cadavre présentait une blessure sur la tête.

En commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, deux cadavres ont été retrouvés dans la matinée du 16 mars 2017 sur la colline Vugizo en zone Gatumba. Les victimes sont Elie Nyandwi et un certain Jimmy, tous originaires de cette localité. D’après les habitants de Vugizo, ces personnes ont été tuées par des hommes armés et en tenues militaires et policières.

Un autre corps sans vie est celui de Léonidas Nibogora (40 ans et père de deux enfants) retrouvé sur la colline Bugera, zone Buziracanda, commune Ndava, province Mwaro. Ruyigi n’est pas en reste. Un cadavre non identifié et en décomposition a été retrouvé, le mardi 15 mars 2017, sur la colline Kigamba, en commune et province Ruyigi. Sur ordre de l’administrateur de la commune Ruyigi, Dieudonné Citegetse, le corps a été inhumé et l’enquête confiée à un officier de la police judiciaire.

En date du 13 mars, un cadavre non identifié d’un homme a été découvert à la périphérie du quartier Yoba de la ville de Gitega (centre du pays). Ce même jour, deux dépouilles ont été repêchées dans la rivière Siguvyaye au pied de la colline de Buta en commune et province de Bururi. Les victimes sont un jeune enfant de la communauté Batwa ainsi qu’un certain Désiré Nzisabira né à Songa dans la province Gitega.

D’après les rapports de la Ligue burundaise des droits de l’Homme Iteka, on dénombre 63 cadavres depuis le début de l’année 2017. « Dans ces trois semaines du mois de mars, nous avons répertorié 24 cadavres dans tout le pays», indique Anschaire Nikoyagize, président de cette ligue.

>>Réactions

Armel Niyongere : «Le gouvernement a changé de stratégie»

«Ces exécutions visent à faire peur à la population ou même aux membres des corps de défense et de sécurité qui ne soutiennent pas le pouvoir en place parce qu’ils sont aussi victimes de cette répression, surtout les Ex-FAB.» Pour cet activiste des droits humains, le discours de Bujumbura qui chante que la sécurité est totale n’est pas vrai car «le gouvernement a plutôt changé de stratégie en exécutant les opposants et les Ex-FAB pour ethniciser le conflit.» Armel Niyongere demande au gouvernement de diligenter des enquêtes crédibles et transparentes afin d’identifier les auteurs et les traduire devant la justice. Sinon, poursuit-il, envoyer tous ces dossiers à la Cour pénale internationale (CPI).

Anschaire Nikoyagize : «Il faut des enquêtes internationales»

«Le phénomène des cadavres reprend avec une allure inquiétante. La tendance ressemble à celle qui s’est observée vers la fin de l’année 2015», indique cet activiste des droits humains. Selon lui, c’est une répression qui est faite par les forces de défense et de sécurité et par les jeunes militants du parti au pouvoir, les Imbonerakure. «Ce qui fait encore peur, c’est que cette répression se focalise sur les Ex-FAB et les jeunes de l’opposition.»

Anschaire Nikoyagize déplore le comportement des autorités administratives qui s’empressent d’enterrer les cadavres sans une identification. «Cela montre que le gouvernement est derrière ces assassinats. Sinon, l’administration attendrait les enquêtes et l’identification des victimes avant de les enterrer.» Anschaire Nikoyagize appelle le gouvernement à faire son devoir de protéger la population. Pour lui, la communauté internationale doit faire une pression sur Bujumbura pour qu’il accepte des enquêtes internationales.

Pierre Nkurikiye : « Aucun mobile politique derrière ces meurtres »

« Il n’y a pas de recrudescence de violences », indique le porte-parole de la police. Il s’agit de simples cas isolés de criminalité de droit commun (règlements de comptes, banditisme, sorcellerie). Selon Pierre Nkurikiye, aucun mobile politique ne se trouve derrière ces meurtres et aucune composante ethnique n’est visée. Les auteurs sont le plus souvent appréhendés.

François- Xavier Ndaruzaniye : « Il est tôt pour conclure à la chasse aux Ex-FAB»

Pour ce défenseur des droits humains, on n’a pas le droit de tuer quelqu’un pour quelque motif que ce soit. Concernant les cadavres d’Ex-FAB trouvés ici et là, le président de la Ligue Izere Ntiwihebure indique qu’il est tôt de conclure à une chasse à l’homme. Selon lui, le problème que nous avons au Burundi n’est pas ethnique. « Ceux qui propagent cette façon de voir les choses font de la mauvaise manipulation, ils veulent décourager nos frères et sœurs militaires tutsi qui sont dans l’armée et la police. »

Agathon Rwasa : « Mes sympathisants sont malmenés. »

C’est inquiétant tous ces cadavres trouvés et que les enquêtes n’aboutissent pas. Dans un Etat de droit, chaque citoyen est censé militer pour le parti de son choix. Ce qui n’est pas le cas du Burundi. « Et il y a mes sympathisants qui sont malmenés juste parce qu’ils n’ont pas choisi le parti au pouvoir, c’est triste. »

Léonce Ngendakumana : « Tant que les causes à l’origine de la crise n’ont pas trouvé de solution, il y aura toujours ces assassinats »

Pour le vice-président du parti Frodebu, tant que les causes à l’origine de la crise n’ont pas été éradiquées par la voie des négociations, les assassinats seront commis. « C’est devenu un fait divers. De simples règlements de comptes virent aux tueries. Et les autorités ne lèvent pas le petit doigt pour intervenir. » Et Léonce Ngendakumana de conclure : « La situation ne va pas se normaliser de sitôt à moins que nous nous asseyions ensemble pour trouver une solution à la crise. »

Jean De Dieu Mutabazi: « Une escroquerie internationale véhiculée pour manipuler l’opinion »

Selon le président du parti Radebu, parler de recrudescence de violences est une affirmation gratuite, une escroquerie internationale véhiculée par l’opposition radicale et appuyée par la société civile radiée du pays pour manipuler l’opinion. Il s’étonne qu’un mort trouvé devienne automatiquement un meurtre à caractère politique. De plus, poursuit-il, un hutu tué est un sympathisant de Rwasa, un tutsi tué est directement taxé d’Ex-FAB et tous les criminels sont des Imbonerakure.