Down Town hôtel Rutegama Jazz : une aubaine

13-06-2017

Prises électriques à la disposition du public, connexion Wi-fi gratuite, la population environnante accoure pour en profiter.

Les abords de Down Town hôtel Rutegama Jazz, sur l’avenue de l’Université, se transforment dès 18h. Des passants s’y agglutinent pour recharger leurs téléphones mobiles et bénéficier du coup de la connexion Wi-fi gratuite.

Depuis bientôt cinq mois, l’hôtel Down Town Rutegama Jazz a installé aux alentours de sa clôture une dizaine de prises électriques. Objectif : aider la population environnante confrontée à des problèmes de délestage.

Etudiants, élèves, conducteurs de taxi-vélos… s’y retrouvent pour se partager les dix prises électriques. Alors que le soir la zone Bwiza est souvent plongée dans le noir, témoignent les bénéficiaires, nous profitons du groupe électrogène de cet hôtel.

«Actuellement, le courant ne dure qu’une heure voire quelques minutes. Nous sommes obligés d’utiliser ces prises pour recharger les batteries », raconte J.P., étudiant, habitant à la 1ère avenue de la zone Bwiza.

Avant que ces prises ne soient fonctionnelles, J.P. fait savoir qu’il devait se déplacer vers le centre-ville ou bien recharger son téléphone dans la zone Nyakabiga. Il déboursait 200Fbu à chaque recharge.

« C’est rare de voir de tels services gratuits »

J.P. s’enthousiasme aussi de la gratuité de la connexion Wi-fi qu’offre l’hôtel Down Town : « Après avoir rechargé mon téléphone, je chatte gratuitement avec différentes personnes.» Et son ami, habitant à la 3ème avenue de la zone Bwiza, d’abonder dans le même sens : «Auparavant, il arrivait que je laisse mon téléphone à la maison, désormais ce n’est plus le cas.»

Non loin de ces prises, cinq personnes naviguent gratuitement sur Internet via leurs smartphones : «Cela va faire une année que j’utilise cette connexion Wi-fi », exulte P.N., tailleur, habitant la 4ème avenue.

Tous louent l’initiative du patron de l’hôtel Down Town : « De nos jours, c’est rare de voir de tels services gratuits. »

Contacté, Gilbert Nkurunziza, le patron de Down Town hôtel Rutegama Jazz, n’a pas voulu s’exprimer. Pour rappel, cela fait près d’une année que cet hôtel a mis à la disposition des passants un réservoir d’eau pour étancher leur soif.