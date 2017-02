Des médicaments se raréfient

23-02-2017

Des patients dénoncent une pénurie de certains médicaments, ce que le gouvernement réfute. Quant aux pharmaciens, ils invoquent leur cherté et le manque de devises.

Ce sont des patients mécontents, désespérés, rencontrés dans certaines pharmacies du centre-ville de Bujumbura. Un homme, souffrant de l’asthme chronique, vient de parcourir 16 pharmacies. Il cherche vainement la spécialité « seretide ». Le médecin a dû le remplacer par une autre. « Mais dans le peu de pharmacies dans lesquelles elle est disponible, je dois payer 100% alors que j’utilise la Mutuelle avec laquelle je ne paie que 20%. »

Une jeune femme rencontrée dans une autre pharmacie ne décolère pas. Le pharmacien lui apprend que le médicament qu’elle cherche, depuis des mois, n’est pas disponible. « La question des médicaments devient un casse-tête », se plaint-elle, s’adressant à son entourage.

« Mon enfant souffre d’une infection sévère. Le médecin a prescrit l’antibiotique augmentin », raconte une mère. Elle affirme l’avoir cherché sans succès presque dans toutes les pharmacies de la capitale.

Le médecin Janvier Nihombere affirme que la pénurie de certains médicaments peut coûter des vies humaines. « Il y a des médicaments qui sont irremplaçables. » Il cite la colchicine qui traite les crises de goutte, l’insuline utilisée dans le traitement du diabète, etc.

Le luxe des médicaments

Des pharmaciens imputent cette pénurie à la cherté des médicaments et au manque de devises. Un pharmacien confie qu’il n’achète plus certains médicaments car ils coûtent très cher.

Une pharmacienne évoque leur indisponibilité chez les grossistes : « Quand je commande 50 médicaments, j’en obtiens seulement 10. » Elle dit avoir fait une commande, depuis presque un mois, mais elle n’a encore rien reçu.

Ces pharmaciens font savoir qu’ils ne donnent plus certains médicaments sur la Mutuelle pour ne pas vendre à perte, leurs coûts ne cessant d’augmenter.

« Pas de carence de médicaments ! »

Le directeur du département de la pharmacie, du médicament et du laboratoire au ministère de la Santé, Emmanuel Bamenyekanye, est catégorique : « Il n’y a pas de carence de médicaments. » Tout en reconnaissant que certaines spécialités ne sont plus disponibles, il indique qu’il n’y a pas de médicament qui n’a pas d’alternative. Selon lui, les spécialités comme Clamoxyl (antibiotique traitant les infections d’origine bactérienne), Augmentin (antibiotique traitant les infections) et Ventolin (traitement de l’asthme), ne sont plus importés au Burundi. Mais, rassure-t-il, toutes ces spécialités ont des génériques et l’efficacité est la même.

L’Augmentin contient de l’Amoxycilline qui est disponible dans toutes les pharmacies. Ventolin a un générique, Salbutamol. « Les patients n’ont donc rien à craindre. »

Ce cadre du ministère de la Santé reconnaît que le manque de devises, comme dans tous les autres secteurs, a influé sur le commerce des médicaments. La priorité est donc accordée aux médicaments moins chers, les génériques. Il souligne, par ailleurs, que l’identité du demandeur et la quantité de la commande sont pris en compte dans l’octroi de devises pour l’importation de médicaments. « Les grossistes publics priment sur les privés. »