Cimetière de Mpanda : quand le développement déménage les morts

05-09-2017

La RN5 est en cours d’élargissement. Au cimetière de Mpanda, les restes se trouvant dans un espace de dix mètres, côté droit de la route (Bujumbura-Nyamitanga), doivent être déplacées.

Un coup de massue pour les familles éprouvées. « C’est une aberration, une profanation, un sacrilège. La culture burundaise n’a plus de valeur », crie une septuagénaire, croisée tout près du cimetière de Mpanda. A la recherche du bois de chauffage, elle se rappelle que la tombe est sacrée. « Quand nous étions enfants, on nous interdisait d’aller déambuler dans un cimetière ou d’y faire paître les vaches.»

J.K., un habitant de Gihanga, affirme qu’il y a enterré son père, il y a une dizaine d’années. « On nous demande d’aller l’exhumer. Comment puis-je faire cela ? Où trouverai-je les moyens financiers ? » Ce père de famille préfère ne pas traumatiser ses enfants qui ne l’ont vu que sur une photo : « Comment oserai-je aller montrer à mes enfants les ossements de leur grand-père ? » Comme il s’agit de travaux de développement, cet homme propose que l’administration ou l’entreprise chargée d’exécuter ces travaux s’en charge. Sinon, les jeunes qui assisteront à ces scènes d’exhumation risquent d’être traumatisés.

Des cas s’observent déjà. Un samedi matin, des membres d’une famille sont venus exhumer leur grand-père. Une vingtaine de personnes est là. Des femmes, des jeunes filles pleuraient comme si le vieil homme était mort la veille. « Laissez-moi voir mon grand-père ! Lâchez-moi!», criait une jeune fille, la vingtaine. Deux jeunes hommes la tenaient à l’écart pour ne pas voir les ossements.

Sur cette tombe était inscrit qu’il avait été inhumé en 2000. Dans cette partie concernée par les travaux se trouvent d’autres tombes qui couvrent la période 1997-2012. Certaines ne sont même plus identifiables.

« Nous n’avons pas été informés officiellement que les exhumations ont commencé », se plaignent les familles des victimes. « Il y a un flou autour de ces activités », dénonce S.K, un habitant de Buringa. Pour lui, l’administration devrait d’abord informer les concernés. Et face à la cherté de la vie, plaide-t-il, le nouveau terrain devrait au moins être gratuit.

Une aubaine pour certains

Quant aux fossoyeurs, ils jubilent. Le coût de l’exhumation est fixé à 400 mille Fbu pour les tombes VIP. « C’est un travail très dur et comportant des risques », lâche un des fossoyeurs de Mpanda. Ils le font sans matériel approprié, comme des gants, des salopettes, des désinfectants, etc.

Des profanateurs ont pillé certaines tombes pour y récupérer des tôles, des fers à bétons, des carreaux et des croix en métal.

A quelques mètres du bureau de la zone Buringa, un particulier a déjà fabriqué plus de deux mille cercueils. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Gihanga, assure que c’est une commande de l’Office des routes. « Ils seront utilisés pour inhumer ceux que les familles n’auront pas pu déplacer les leurs. »

Vincent Nibayubahe, directeur général de l’Office des routes, dément : « Nous n’avons fait aucune commande de cercueils. On le fera après avoir dénombré ceux qui n’ont pas été inhumés par les leurs. Et ce suivant les procédures légales de passation de marchés.» Nous privilégions, poursuit-il, que l’exhumation et l’inhumation soient faites par les familles concernées.

L’administrateur de Gihanga juge que les lamentations des familles concernées ne sont pas fondées : « Cela fait plus de quatre mois que des communiqués ont été lancés à travers les radios appelant ceux qui ont enterré les leurs dans les 10 m de venir les déplacer.»

Il affirme s’être rendu sur les collines environnantes du cimetière pour sensibiliser les familles concernées. Pour ceux qui n’en ont pas les moyens pour le faire, il leur recommande de recourir à l’entraide mutuelle. A défaut, l’Office des routes s’en chargera.