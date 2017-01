Bubanza : la famine fait rage

21-01-2017

Quatre personnes sont mortes en moins d’une semaine au village Muyange I de la commune Gihanga. 3000 ménages sont menacés. L’administration locale demande une aide d’urgence.

Au premier abord, au village Muyange 1, colline Rugunga de la province Bubanza, c’est le spectacle des champs de maïs, de manioc, d’eucalyptus… totalement secs.

Là, quatre personnes viennent de succomber à la famine qui frappe ce village, depuis deux semaines, selon le chef de cette colline, Augustin Ntirandekura.

« Je tends les bras tous les jours, il n’y a plus rien à manger ici », confie une vieille femme, famélique, la peau sur les os. Elle affirme qu’elle mange de la nourriture cuite très rarement, depuis plusieurs jours. « Je me contente souvent du thé. »

Une autre femme, la trentaine, assise sous un arbre, est souffrante. En plus de mourir de faim, elle assure souffrir de la malaria. Elle n’a pas de moyens pour se faire soigner. « Le soleil accablant a tout chamboulé, nous ne cultivons plus », lance-t-elle, au bord des larmes.

Des écoliers affirment qu’ils viennent de passer plus de 24h sans rien se mettre sous la dent.

Une fillette de 7 ans témoigne qu’elle mange une fois par jour, soit le déjeuner ou le souper. Chaque jour, confie-t-elle, notre mère nous demande de faire le choix car elle est incapable d’assurer deux repas.

La saison sèche à l’origine

Le chef de colline Rugunga indique que cette famine est due à la saison sèche qui perturbe la croissance des plantes.

« Il n’y a aucun doute que ces personnes sont mortes de faim », assure ce chef de colline. A l’hôpital, indique-t-il, aucune maladie n’a été détectée. « Quatre ont fini par mourir en moins d’une semaine. » La 5ème l’a échappé belle, raconte-t-elle. Les voisins ont essayé de lui chercher de la nourriture après avoir avoué qu’il venait de passer trois jours sans manger. Il a été sauvé ainsi. « C’est là que nous avons compris que les premiers sont morts de faim. »

Augustin Ntirandekura indique que quelques jours après cette tragédie, 75 villageois, sur plus de 500, ont été assistés en vivres. « Si rien n’est fait dans l’immédiat, les habitants de ce village vont tous mourir de faim. »

Le gouverneur de la province Bubanza, Tharcisse Niyongabo, reconnaît que la famine frappe certaines localités de cette province. Selon lui, 3000 ménages sont frappés par la famine. Concernant les 4 décès survenus dans sa province, il pense que c’est la combinaison de la faim et des maladies qui en serait la cause.

« L’administration est en train de tout faire pour obtenir de l’aide pour ces gens. » D’après lui, ceux de Muyange I ont déjà bénéficié d’une assistance de la commune Gihanga et du ministre de la Sécurité Publique.