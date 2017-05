Vers la levée du verrou de la limitation des mandats?

12-05-2017

La Cndi a remis ce vendredi 12 mai le rapport final de ses activités au président de la République. Il met un accent particulier sur l’amendement de la constitution.

«La majorité des Burundais consultés ont en commun la volonté de supprimer les limites de mandats présidentiels», lit-on dans le communiqué, sorti par Justin Nzoyisaba, président de la Commission nationale de dialogue inter burundais (Cndi).

Cependant, affirme Mgr. Nzoyisaba, une autre partie non négligeable estime que les limites de mandats sont un gage démocratique.

Et de soutenir que le rapport de sa commission résulte des consultations menées auprès de la population : «C’est une synthèse de plus de 26.000 prises de paroles et de propositions».

Du côté du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye, secrétaire général, se garde de tout commentaire. Il confie que le parti ne s’est pas encore penché sur la question des mandats. «Elle doit être vidée par le congrès», précise-t-il.

Et de faire savoir que le Cndd-fdd soutient la position du gouvernement de mettre en place une commission chargée de répertorier les dispositions susceptibles d’être amendées.

«Ce rapport n’engage que le parti au pouvoir»

Jérémie Ngendakumana, porte-parole du Cnared, principale plateforme des partis politiques d’opposition, estime que l’environnement qui prévaut dans le pays n’est pas propice à l’amendement de la loi fondamentale. «Les Burundais ne sont pas apaisés. Aucun jour ne passe sans que l’on retrouve des cadavres. S’ils cautionnaient la révision de la Constitution, ils le feraient sous le coup de l’effroi.»

Selon cet ancien président du Cndd-fdd, le président Nkurunziza a été élu en 2005 sur base de l’Accord d’Arusha. Il rappelle que la limitation des mandats présidentiels est prévue par ce texte sanctionnant les négociations signées en 2000. «La révision de la Constitution pour se maintenir au pouvoir implique la violation de l’Accord d’Arusha. Il ne devrait pas mettre fin à cet Accord qui lui a permis de se hisser à la tête de l’Etat.» Et de rappeler que son mouvement n’a pas gagné la guerre pour modifier unilatéralement la loi fondamentale.

Pour Tatien Sibomana, acteur politique, le rapport de la Cndi n’engage que le parti au pouvoir : «Il ne reflète pas l’expression du peuple burundais. Il ne contient que les avis des membres du Cndd-fdd». Il soutient qu’il a été concocté avec l’échec de la révision constitutionnelle en 2013.

«Ces sont les clauses d’alors qui ont été ramenées dans ce rapport. L’objectif n’était que de mettre en cause l’Accord d’Arusha». Et de faire savoir que la commission chargée de dialogue interne n’ait pas consulté l’opposition et les partis artisans de l’Accord d’Arusha.

La Cndi a été mise en place le 23 octobre 2015 pour conduire le dialogue dans la perspective de tirer au clair les causes des conflits répétitifs au Burundi en vue d’y mettre fin.