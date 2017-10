Sites inaccessibles, problème technique ?

20-10-2017

Les sites de certains médias burundais sont aujourd’hui inaccessibles à partir du Burundi. Pour des connaisseurs du domaine contactés, il y a lieu de s’inquiéter.







Depuis le 10 octobre, l’accès au site d’Iwacu est perturbé au Burundi, prudence de conclure vite qu’il a été bloqué. Le constat est le même pour d’autres médias. Ikiriho notamment, un journal exclusivement en ligne. S’agit-il d’un problème technique, d’un hacking ou d’un blocage ?

Aucun des opérateurs burundais dans le domaine informatique ne veut s’exprimer à visage découvert. Ils ne sont pas à même d’expliquer le phénomène.

Ils constatent comme le tout le monde. Ils reconnaissent que le problème ne leur est pas familier. Avant de soutenir qu’ils sont à court d’explications.

Pourtant, le message qui s’affiche sur l’écran quand un internaute tente à accéder au site laisse penser à un blocage. Celui-ci aujourd’hui : «The site you were looking for doesn’t exit», et celui-là au début : «The site you are accessing belongs to user-defined category. The URL or page has been blocked.» Quiconque en déduira que le site a été purement et simplement fermé.

En confidentialité, tous les fournisseurs contactés s’accordent tout de même sur une chose : la solution doit provenir de BBS (Burundi Backbone System). Celui-ci est un opérateur d’infrastructures, spécialisé notamment dans l’exploitation technique et la commercialisation de réseaux très haut débit. Et une bonne partie de fournisseurs le privilégient.

Certains évoquent la possibilité d’un blocage pour le contrôle des médias. Le cas échéant, cet opérateur en est responsable. «Aucun autre n’en est en mesure», confie un fournisseur sous couvert d’anonymat.

Avant de soutenir que sa compagnie a la compétence de débloquer la situation. Et de renchérir : «Cependant, je ne peux pas le faire d’autant que ma compagnie utilise les infrastructures de celui qui en est à l’origine».

Un contournement est possible

Notre source affirme craindre des mesures qui en feraient suite. «Autrement, c’est simple. Il s’agit d’un filtre de blocage.» Et de glisser qu’il existe moyen de contournement par une connexion de procuration : «La sécurisation de la connexion par un serveur proxy.» Il permet de changer l’identifiant du pays de connexion par celui d’un autre. Ce qui signifie qu’il y a bel et bien blocage au Burundi.

De son côté, BBS réfute cette accusation. Claude Nkurunziza, responsable du Centre de surveillance de la connexion Internet, dénonce un mensonge. D’après lui, si blocage il y a, il ne sera pas pour une partie de fournisseurs pendant que d’autres n’en connaissent pas. «Cela n’est pas possible».

M. Nkurunziza renvoie la balle dans le camp des fournisseurs partenaires dont les clients sont lésés : «Spidernet et EconetLeo.» Lumitel n’a pas de contrat avec BBS. Pour une source au sein de Lumitel qui a requis l’anonymat, le problème est connu. Cependant, il ne pipe mot. « C’est délicat.»

Le directeur de l’Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, Donatien Manirampa, est au courant du problème. Au sujet de la possibilité d’une censure, elle n’en a pas la compétence. «Nous sommes chargés de tout ce qui est en rapport avec la technique. Le Conseil national de la communication est le mieux indiqué pour répondre à cette question».

Au sein du CNC, Aimée-Divine Niyokwizigirwa, vice-présidente et porte-parole de cet organe, se garde de tout commentaire. Joint par téléphone ce jeudi 19 octobre, elle a laconiquement lâché: «Je n’en sais rien».

Dans le souci d’éclairage, Iwacu a recueilli l’avis des hébergeurs étrangers. Un hébergeur français, sous couvert d’anonymat, privilégie la piste du filtrage. «Cela semble être un blocage au niveau de votre opérateur. Vous devez vous rapprocher de ses techniciens pour voir cela».

Spidernet, Leo et Lumitel sont les fournisseurs dont les clients sont les plus concernés par l’embrouillement. Des responsables des médias dont la connexion internet est alimentée par d’autres fournisseurs, Onatel notamment, affirment que les leurs sont accessibles.