BRB : « Les billets de 100 Fbu sont en quantité suffisante »

14-02-2017

Après l’annonce par la BRB, ce mercredi 8 février, sur la disponibilité de nouveaux billets de 100Fbu, l’on assiste encore à la rareté de ces billets, selon des commerçants exerçant dans différents endroits de la capitale.

Un convoyeur de bus de transport de Musaga salue cette nouvelle émission de billets de 100 Fbu. Il se dit fatigué des disputes avec ses clients faute d’en avoir. « Le transport des personnes est devenu une tension quotidienne. »

Un vendeur de crédit de recharge téléphonique au centre-ville abonde dans le même sens : « Nous sommes satisfaits car les conflits avec nos clients vont diminuer. » Toutefois, il demande à la Banque centrale d’en émettre en quantité suffisante.

Clément Butoke, chef du service judiciaire et émission monétaire à la BRB, rétorque qu’ils sont en quantité suffisante, et invite le public à ramener les billets trop usés dans leurs institutions financières pour les échanger contre les nouveaux. « Les vieux billets sont frappés et réimprimés en attendant les nouvelles pièces de 100 Fbu », explique-t-il.