Arusha, avant les choses sérieuses

16-02-2017

Mercredi, notre reporter était déjà sur place. Dans la soirée, l’ambiance bon enfant qui régnait au sein des délégations a été plombée par l’annonce du boycott du gouvernement burundais.

Mercredi soir à Arusha plusieurs représentants des partis politiques de l’opposition étaient déjà arrivés: Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu, Jacques Bigirimana du parti Fnl, Jean Minani du Frodebu Nyakuri, Abel Gashatsi leader du parti Uprona pro gouvernemental. L’autre aile de l’Uprona est représentée par Évariste Ngayimpenda et Tatien Sibomana. Tout ce monde partage un même hôtel, un peu modeste à Arusha.

A l’ex Novotel d’Arusha, un autre hôtel plus luxueux, sont logés les anciens chefs d’Etats Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye ainsi que Agathon Rwasa.

Mercredi soir, autour d’un verre, l’ambiance était plutôt bon enfant au sein de tous ces groupes. Ngayimpenda, Sibomana, Gashatsi, Ngendakumana se lançaient même des blagues.

De l’autre côté de la ville d’Arusha, on a pu voir ensemble Ntibantunganya, Ndayizeye et Rwasa dans un restaurant . Plus tard, M. Ntibantunganya a été aperçu avec des représentants de l’ONU et de l’ UA.

Dans la soirée, quand la nouvelle annonçant le boycott du gouvernement du Burundi est tombée, l’ambiance a un peu changé. Sans dire un mot, les uns lisaient le communiqué sur les ordinateurs des journalistes , d’autres se précipitaient sur les réseaux sociaux. On a vu Ntibantunganya secouer la tête, comme s’il était incrédule, Rwasa lui affichait un mystérieux sourire et Ndayizeye faisait comme si de rien n’était.

Le parti Uprona qui participe au gouvernement n’a pas apprécié. Il a évoqué “une manœuvre de blocage du processus de recherche de paix”. Abel Gashatsi président de ce parti a déclaré qu’il espérait que “le bureau de la médiation trouvera un autre moyen pour convaincre le gouvernement du Burundi de venir à Arusha”.

Interrogé, Jacques Bigirimana du FNL a estimé que la politique de “la chaise vide” n’est pas bonne et souhaité que “le gouvernement puisse se ressaisir et rejoindre Arusha.”

Dans son communiqué , le gouvernement du Burundi a indiqué qu’il ne peut pas s’asseoir avec “ceux qui ont tenté de renverser les institutions en 2015.”

Pour le gouvernement ce sont des “acteurs violents, des putschistes sous le coup de mandats d’arrêt internationaux et qui doivent être arrêtés”.

Le gouvernement dénonce notamment l’invitation de certains membres du Cnared, cette plateforme de l’opposition qui compte des anciens cadres du parti présidentiel, aujourd’hui en exil.

Pour rappel, dans un premier temps, hésitant, le Cnared, après plusieurs tergiversations et des communiqués de presse contradictoires, a finalement annoncé sa participation à Arusha.