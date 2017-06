Salubrité urbaine : des amendes polémiques

22-06-2017

Désormais tout pollueur de la voirie publique écopera d’une amende. Les citadins parlent d’une décision hâtive de la mairie de Bujumbura.

« Uriner ou déféquer aux abords des voies publiques est passible d’une amende de 5.000 Fbu à 20.000Fbu », annonce une mesure municipale du 6 juin dernier. D’autres cas punissables par la même amende : déposer des immondices ou jeter des eaux usées, de l’huile de vidange, des excréments sur la place publique. Ou y construire des puisards, des fosses septiques ou tout autre ouvrage d’assainissement, etc.

Elle instaure également une amende de 10.000Fbu à 30.000Fbu pour les restaurants, les gargotes impropres à la consommation. Pour y échapper, recommande-t-elle, les verres, les assiettes, les fourchettes et autres ustensiles doivent être lavés à l’eau savonneuse après chaque utilisation. Idem pour le dépôt de ferrailles, de vieux véhicules, d’immondices sur la voie publique.

Dans les quartiers, indique-t-elle, les ordures ménagères sont déposées dans des dépotoirs ou récipients métalliques ou plastiques faciles à manier. Et ils sont placés en bordure des rues pour être enlevés.

« Aucun riverain n’a le droit de dresser des barrières sur la voie publique et sur les canaux d’écoulement des eaux en vue de protéger son domaine », mentionne-t-on encore dans ladite mesure. Et tout occupant d’une habitation ayant une façade donnant sur une rue est tenu d’assurer la propreté des abords immédiats. « En cas de récidive, ces amendes sont portées au double », martèle M. Mbonimpa.

Quid de la légalité de cette décision ? « On ne peut pas lancer des amendes sans consultations préalables. Nous avons discuté avec l’administration, les élus », rassure le maire. Et d’annoncer que les bars et restaurants qui n’ont pas de toilettes publiques seront bientôt fermés.

Une mesure nécessaire mais précipitée

« C’est une honte pour nous tous en général et en particulier pour l’administration. Mais que voulez-vous que les gens fassent quand il n’y a pas de toilettes et poubelles publiques ?», s’indigne G.I., un citadin rencontré aux environs de l’Eglise catholiques Saint-Michel.

Pour lui, c’est une décision nécessaire, mais précipitée. Il fait remarquer que les gens qui défèquent dans les caniveaux sont en majorité des enfants en situation de rue, des sans-abris ou des mendiants.

Un autre citadin pense qu’il faudrait plutôt une restructuration des services techniques municipaux (Setemu) : « Certes les citadins ont un rôle à jouer, mais combien de fois on assiste aux débordements des déchets dans les rues, aux montagnes d’immondices… alors qu’il y a un service public chargé d’enlever cela ? »

« C’est une bonne mesure pour un meilleur assainissement », assure Albert Mbonerane, activiste dans la protection de l’environnement. Il suggère à la mairie d’installer d’abord des toilettes publiques au niveau des marchés et des gares routières. « Si on attend un bus pendant une heure, et qu’on a besoin de se soulager, où faudra-t-il aller? » Et il s’avère urgent, poursuit-il, que la mairie exige des tauliers de bars, de restaurants l’installation de toilettes publiques.

Entre temps, le maire de la ville se veut optimiste : « Je sais que les Burundais sont serviables. Ils ne peuvent pas repousser quelqu’un qui vient frapper à leur porte pour se soulager.» C’est d’abord avant tout, conclut-il, un problème d’éducation.