Polémique autour du communiqué du CNS

04-07-2017

L’application des conclusions du rapport de la Cndi, le rapatriement du dialogue externe, la déstabilisation du Burundi par le Rwanda ont été, entre autres, à l’ordre du jour du Conseil national de sécurité dans sa session ordinaire tenue du 20 au 21 juin 2017. Pas de front uni chez les opposants.

« Nous demandons au gouvernement burundais de mettre en œuvre les conclusions du rapport de la Cndi en vue de sauvegarder la souveraineté et le respect de la volonté des burundais », précisent les membres du CNS dans le communiqué du 22 juin. Et d’inviter, en outre, la facilitation du dialogue inter-burundais externe à rapatrier ce dialogue tel que les burundais l’ont souhaité lors des débats organisés par la Cndi.

Ils conseillent au facilitateur de venir se rendre compte de l’évolution positive de la situation sécuritaire du pays. Et lui demande de clôturer le dialogue conformément au calendrier qu’il s’est lui même fixé.

Le CNS demande également aux pays qui ont accueilli et hébergent les putschistes et d’autres criminels burundais de les arrêter puis de les extrader afin qu’ils soient jugés.

Par ailleurs, le conseil demande à la CIRGL, EAC et l’UA de donner une suite aux plaintes déposées contre le Rwanda pour ces actes de déstabilisation du Burundi. Et de souligner que de tels actes doivent être portés à la connaissance des Burundais et de la communauté internationale.

Cacophonie chez les partis d’opposition

«La priorité pour le peuple burundais n’est pas la mise en place des conclusions du rapport de la Cndi, non plus le rapatriement du dialogue inter-burundais externe », martèle, Léonce Ngendakumana, vice-président du Frodebu. Il faut, poursuit-il, s’attaquer plutôt aux questions de l’heure, telles que la pauvreté, l’insécurité alimentaire, l’isolement du Burundi. « La révision de la Constitution reste la seule préoccupation du parti au pouvoir. »

Il soutient que les conditions ne sont pas encore réunies pour rapatrier le dialogue inter-burundais externe : « Il faut assainir le climat politique, rapatrier les réfugiés et vider les différends opposant le Burundi au Rwanda, à la Belgique et à l’UE. » Et d’insister sur le caractère inclusif du dialogue : « On fait la paix avec ses adversaires.»

Kefa Nibizi, président du parti Frodebu Nyakuri, estime qu’il faut mettre en application les conclusions du rapport de la Cndi et rapatrier le dialogue externe. L’espace politique est maintenant ouvert, eplique-t-il, le rapatriement de ce dialogue permettra une large participation de Burundais.

M. Nibizi exhorte le gouvernement rwandais à coopérer avec celui du Burundi pour l’extradition des gens soupçonnés de crimes afin qu’ils soient jugés.

« Il faut assainir le climat politique et sécuritaire pour que ce dialogue soit inclusif», assure lui aussi Abel Gashatsi, président du parti Uprona, avant de tempérer : « Les auteurs des crimes doivent être poursuivis par la justice.»