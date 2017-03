Ngozi/Ruhororo : des jeunes condamnés au célibat

03-03-2017

La construction des maisons, par les jeunes garçons qui veulent se marier, n’est plus autorisée dans le site de Ruhororo depuis 2014.

Ils se comptent par centaines, ces jeunes garçons du site en âge ou ayant dépassé l’âge légal de se marier, ici 21 ans. Ils ne peuvent cependant pas amener des femmes faute de toit conjugale. Dans les milieux ruraux, un jeune garçon mature doit en effet se construire une maison pour son mariage dans la propriété familiale. Il peut alors demander la main d’une jeune fille et fonder son propre foyer. Selon l’administrateur Mamerte Birukundi, il est actuellement formellement interdit de construire de nouvelles maisons dans le site des déplacés de Ruhororo. Seule la réhabilitation des maisons existantes est autorisée.

La mesure date en effet de la publication du rapport d’une commission ad hoc mise sur pied par le gouverneur de la province de Ngozi chargée d’étudier la problématique du site des déplacés de Ruhororo et des collines environnantes pour une solution durable . Les conclusions de la dite commission recommandaient entre autres, la suspension de l’autorisation de construire de nouvelles maisons dans les enceintes du site de Ruhororo. Elles ont été contestées par 566 signataires ressortissants dudit site.

Mécontentement chez les jeunes

Parmi eux, C. R, un jeune homme de plus de 26 ans. Il témoigne : « J’ai planifié fonder mon foyer il y a plus de deux ans. Cela reste comme une utopie car je n’ai pas de maison. Pourtant il y a une place dans la parcelle de notre famille au site. » Mais l’administration a défendu à ces jeunes d’y ériger de nouvelles constructions.

Un père de famille rencontré dans un bistrot du site des déplacés de Ruhororo qualifie la situation de grave : « Nos enfants n’ont plus le droit de se marier. ». Il propose plutôt que cette mesure soit levée pour l’intérêt des jeunes et de leurs familles.

L’autre conséquence est la multiplication des cas de grossesses au sein des jeunes filles et des bébés sans pères légaux. C’est le constat de Claudine Niyonzima, une enseignante habitant le site : « Ne pouvant pas avoir de maris, les filles n’ont d’autres choix que d’enfanter chez leurs parents. »

Pour l’administrateur Mamerte Birukundi, aucune loi, décision ou mesure administrative n’interdit le mariage à ces jeunes hommes. Mais comme le rapport de la commission ad hoc a été entériné et accepté par l’autorité provinciale, il est d’application en attendant qu’il soit révisé. Madame Mamerte précise, cependant, qu’un nouveau dialogue est envisagé dans un proche avenir et la question pourra être posée dans son entièreté.

Signalons que le site des déplacés de Ruhororo compte plus de 10 mille habitants. Il est né suite à la crise sociopolitique de 1993. Il est sujet à des turbulences sécuritaires qui, souvent, tournent en conflits pouvant aboutir à des violences physiques. Les dernières datent de 2016, l’administration et les jeunes s’accusant mutuellement d’être à l’origine de la perturbation de la sécurité du site et des collines environnantes.