L’Olucome dénonce l’opacité dans le secteur minier

21-11-2017

Le ministère de l’Energie et des Mines, Côme Manirakiza, a signé, ce lundi 20 novembre, une convention de prospection du nickel dans les marées de Waga et Nyabikere et du vanadium à Mukanda. Ce contrat lie le gouvernement à la CVMR, société d’exploration des minerais.

D’après lui, les travaux de prospection pourraient être réalisés en une année. Ce membre du gouvernement est revenu également sur le nickel de Musongati. Il évoque un cas particulier : « Il y a des préalables pour que cette exploitation puisse avoir lieu notamment la production de l’électricité et le chemin de fer.»

L’Olucome prône la transparence. « Nous sommes contre l’octroi de gisements miniers sans passation de marché. Que ce soit pour des prospections ou de l’exploitation», déclare Gabriel Rufyiri, son président.

Il appelle à la compétition : «Le gouvernement devrait privilégier la voie de marché. Et ce en toute transparence entre les grandes sociétés minières internationales afin de maximiser le profit.» Il dénonce l’attitude des autorités de ne pas permettre la concurrence.

Cet activiste de la société civile évoque un détournement des fonds publics : « Une société peut explorer ou exploiter, sans que le montant convenu ne soit versé dans le trésor public.» Et de pointer du doigt les autorités chargées de donner les permis de recherche ou d’exploitation.

Les travaux de cette prospection coûteront 40 millions de dollars.