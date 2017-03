Le Parlement, prêt à casser les verrous constitutionnels

21-03-2017

La Cndi a réuni la semaine dernière les deux chambres du Parlement pour clore le bal du dialogue interne. Une session riche en déclarations centrées sur la modification de la Constitution.

« Il faut que les mandats ne soient pas limités pour donner la chance à ceux qui sont choisis et aimés par le peuple de rester au pouvoir. » C’est la déclaration-choc du président de l’Assemblée nationale, Pascal Nyabenda lors de l’atelier de clôture des activités de la Commission nationale du dialogue inter burundais (CNDI), ce jeudi 9 mars 2017.

Le président du sénat a enfoncé le clou. « Pas question de limiter le pouvoir de quelqu’un si le peuple a encore confiance en lui », a souligné Révérien Ndikuriyo. Et d’indiquer qu’il faut réviser la Constitution pour que les dirigeants choisis par le peuple gouvernent aussi longtemps que le peuple le veut.

Même son de cloche du côté de Gélase Ndabirabe, député issu du parti au pouvoir qui parle de modification de la Constitution en respectant la volonté majoritaire du peuple.

Il est ressorti donc de cette session, des idées qui convergent avec les recommandations issues de la population, selon la Commission nationale du dialogue inter-burundais, à l’issue de sa tournée dans le pays. Elles tablent sur l’amendement de la Constitution avec comme finalité la fin de la limitation des mandats.

Une minorité farouche à la révision

Toutefois, quelques voix discordantes s’élèvent au sein de ce Parlement pour protester contre la révision de la loi fondamentale. L’opposant et premier vice-président de l’Assemblée nationale, Agathon Rwasa indique que ce n’est pas le moment de toucher à la Constitution. « Les mandats présidentiels doivent être limités à deux, afin de garantir le partage équitable du pouvoir. »

Selon le député indépendant, élu dans la circonscription de Bubanza, Fabien Banciryanino, toucher actuellement à la Constitution, reviendrait à vouloir plonger le pays dans un cycle de violences. Il souligne que la limitation des mandats est l’essence même de la démocratie.

En tout cas, le Gouvernement a déjà amorcé sa marche vers la révision de la Constitution. En effet, Le Conseil des ministres du 15 février a adopté un projet de loi portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission chargée de proposer le projet d’amendement de la Constitution.

>>Les réactions

Charles Nditije : « C’est le président Nkurunziza qui s’est exprimé à travers le soi-disant Parlement.»

Pour le président du Cnared, « c’est le président Nkurunziza qui s’est exprimé à travers le soi-disant Parlement qui est sa caisse de résonance. » Selon Charles Nditije, le parlement burundais vient de mettre un coup d’arrêt définitif au dialogue inclusif conduit par la médiation de l’EAC. « Nous en appelons donc à l’EAC, à l’UA et à l’ONU de prendre les mesures urgentes qui s’imposent afin d’arrêter cette tragédie. »

Jean Claude Karerwa : « Ces déclarations sont l’émanation de la volonté manifeste des Burundais. »

Le porte-parole de la présidence de la République indique que les déclarations issues du parlement sont l’émanation de la volonté manifeste des Burundais à travers la CNDI. Selon Jean Claude Karerwa, « Vu le contentieux qui s’est posé en 2015 concernant la Constitution, il s’avère nécessaire de trouver les voies et moyens pour éviter que l’histoire ne se répète en 2020 et au-delà. Et cela passera par un débat consensuel.»



Sylvestre Ntibantunganya : « On suppose qu’il y a certains qui aspirent au changement au sein de sa classe politique.»

L’ancien président de la République indique qu’il faut être patient et attendre la fin de la crise pour penser à la modification de la Constitution. Concernant les mandats présidentiels, Sylvestre Ntibantunganya déclare qu’on devrait permettre l’alternance politique pour limiter les problèmes qui pourraient subvenir au sein du pays et du parti du président de la République, «car on suppose qu’il y a certains qui aspirent au changement au sein de sa classe politique.»

Domitien Ndayizeye : « Cela démontrerait au sein de ce parti une limitation de capacité à innover. »

Pour l’ancien président, il s’agit d’un forcing de quelques leaders du parti Cndd-Fdd à vouloir s’imposer à travers un chef d’Etat qui les comprendrait et voudrait défendre ce groupe. Domitien Ndayizeye dit ne pas penser que réellement ce soit une volonté de l’ensemble du Cndd-Fdd. « Cela serait pitoyable et démontrerait au sein de ce parti une limitation de la capacité à innover. »

Pierre-Claver Kazihise : « Les desiderata de la population doivent être pris en compte »

Le président de la société civile citoyenne indique qu’il est important que les desiderata de la population soient pris en compte. Il s’est dégagé des concertations de la Cndi que la population veut que la limitation des mandats disparaisse. « Comme nous sommes dans un pays à régime démocratique, il va de soi que la volonté de la population soit mise en avant. »



Vital Nshimirimana : « Vouloir changer la Constitution augure des conflits encore plus violents à venir »

Pour l’activiste des droits de l’Homme, parler aujourd’hui d’un régime aimé, d’un régime qui découle de la volonté du peuple, c’est un pur mensonge. Parce qu’en démocratie, c’est une question de choix, une question de mérites et d’élections. « Vouloir changer la Constitution augure des conflits encore plus violents à venir, une instabilité à long terme pour le pays. »

Amnesty International

Pour Amnesty International, presque 400.000 Burundais se sont réfugiés dans les pays frontaliers et une grande partie de la société civile indépendante et l’opposition politique est toujours en exil. Pour ceux qui restent, beaucoup ont peur d’exprimer des sentiments contraires à la volonté du pouvoir. Ce n’est pas de tout le moment d’envisager des révisions fondamentales de la Constitution, telles que la suppression de la limitation des mandats.

>>Analyse

Aucun obstacle à Nkurunziza

Thierry Vircoulon, consultant senior de l’International Crisis Group chargé de l’Afrique centrale indique qu’à ce stade, rien ne peut éviter cette révision constitutionnelle prévue depuis fort longtemps. On se souvient de la première tentative qui avait échoué à une voix près.

Selon cet analyste, compte tenu de la domination du Parlement par le parti au pouvoir et ses satellites, rien ne pourra l’empêcher de faire voter cette révision: ni l’opposition intérieure (Agathon Rwasa, Léonce Ngendakumana, etc.) ni l’opposition extérieure (Cnared, ONG, etc.).

« L’avis des Européens, des Américains, de l’ONU et de l’UA ne compte absolument pas pour le président. » On imagine difficilement les leaders de la sous-région (Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie) prendre position contre la suppression de la limitation des mandats alors qu’ils veulent eux-mêmes rester au pouvoir aussi longtemps que possible.

Toutes les planètes sont alignées pour que ce projet qui avait échoué d’une voix en 2014 aboutisse en 2017.

En ce qui concerne ses effets, il va de soi que ce changement constitutionnel va mettre les opposants au pied du mur, face à un choix d’existence. « Leur alternative sera d’accepter de rentrer au pays et de vivre sous le régime du président jusqu’à sa mort ou de refuser et d’accepter la perspective d’un long exil», analyse Thierry Vircoulon. Et de conclure : « Une telle alternative ne peut qu’approfondir le ressentiment et la crise burundaise. »