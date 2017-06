«Le Burundi risque une crise de surendettement»

21-06-2017

Depuis 2014, la dette publique intérieure va crescendo. Elle dépasse aujourd’hui 1.200 milliards de Fbu. La Parcem livre ses inquiétudes sur le rythme de la croissance de cette dette.

«Le cumul de la dette publique intérieure représente actuellement plus 1.200 milliards de Fbu », a déclaré Faustin Ndikumana, secrétaire exécutif de la Parcem, jeudi 8 juin.

Il précise que cette dette représente le double de la totalité des recettes que l’OBR perçoit annuellement. Il indique que cette dette augmente à chaque fois qu’un déficit public est financé par l’emprunt.

Selon lui, cet endettement est réparti entre les avances de la Banque centrale (700 milliards de Fbu), les dettes auprès des banques commerciales (400 milliards) et le reste concerne les arriérées du secteur privé sur les bons et obligations du trésor. «L’Etat s’endette pour la consommation et non pour investir.» Il ajoute que l’accumulation de la dette est due aux retards dans les paiements du secteur privé et aux rééchelonnements des avances de la Banque centrale. Et de noter que ces dernières sont interdites par la loi des finances et les critères de convergence macroéconomique de la Communauté est-africaine.

Les entreprises publiques ne sont pas en reste

M. Ndikumana accuse la Banque centrale de manipuler la masse monétaire alors que l’économie réelle n’évolue pas. « Cela entraîne des répercussions directes sur la dépréciation progressive de la monnaie nationale qui se manifeste à travers une hausse généralisée des prix. »

Cet activiste de la société civile évoque également l’effet d’éviction du secteur privé : «La Banque centrale a tendance à financer l’Etat aux dépens du secteur privé.» Il souligne que les arriérés de l’Etat envers le secteur privé gênent le fonctionnement de ce dernier. «Il éprouve ainsi des difficultés à payer les intérêts de retard.» Les demandes successives de liquidités par l’Etat aux entreprises publiques assèchent les liquidités de ces dernières.

Cet assèchement de liquidités limite les investissements des entreprises publiques. Et de préciser que si cet endettement public intérieur continue à accroître sur le même rythme, le Burundi risque une crise de surendettement.

Il déplore, par ailleurs, l’absence de stratégie pour éponger la dette. Il recommande au gouvernement de revenir à l’orthodoxie budgétaire, c’est-à-dire une gestion saine et contrôlée du budget et de prévoir une ligne budgétaire annuelle destinée au remboursement de la dette. Et de l’exhorter à chercher des bailleurs de fonds pour un éventuel accompagnement visant à apurer cette dette.

Contacté, Désiré Musharitse, porte-parole du ministère des Finances, s’est refusé à tout commentaire. Il nous a signifié qu’il a une obligation de réserve sur les déclarations faites par la Parcem et l’Olucome.