01-01-2017

« La paix et la sécurités sont une réalité dans tout le pays… Des groupes de criminels ont été démantelés tandis leurs armes ont étés saisies » a déclaré le président Nkurunziza, lors de sa traditionnelle présentation des voeux dans un discours à la nation. Le président Nkurunziza remercie les institutions, le gouvernement en tête, et toutes les personnes qui se sont donné corps et âme pour que l’année 2016 s’achève au moment où la paix et la sécurité sont garanties au Burundi.

Le chef de l’Etat a souligné que les forces de l’ordre et de sécurité ont été garantes de la sécurité d’une façon remarquable. Non seulement elles ont pu maintenir la paix au Burundi mais aussi dans d’autres pays comme la Somalie, la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine etc.

« Bien que la sécurité se soit améliorée », le président de la République a assuré que l’Etat restera vigilant. Il appelle tous les Burundais à assurer la sécurité là où ils habitent et à dénoncer tout ce qui les inquiète via les comités mixtes de sécurité.

Le primus inter pares (premier entre ses égaux) a décidé que près de 2500 prisonniers bénéficieront d’une grâce présidentielle, d’autres verront leurs peines diminuées. Et ce « dans le but d’asseoir la paix, la dignité et la tranquillité dans le pays. »