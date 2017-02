Le CNC : «La limitation du nombre des journalistes est possible»

07-02-2017

«Si une autorité publique organise un évènement digne d’une couverture médiatique, il est dans son droit de limiter le nombre de journalistes», a déclaré Gabriel Bihumugani, vice-président du CNC, ce mardi 7 février.

Il fait une telle déclaration au lendemain de l’interdiction, par la police, des reporters du groupe de presse Iwacu de couvrir les cérémonies de la célébration du 26ème anniversaire de la charte de l’unité nationale, de ce lundi 6 février, en mairie de Bujumbura.

S’en tenant à la liste, les forces de sécurité ont fait savoir que seuls les journalistes de la RTNB, des radios Rema FM et Nderagakura et des journaux Renouveau et Ubumwe ont droit de couvrir les cérémonies au monument de l’unité nationale en mairie de Bujumbura.

«D’aucuns savent qu’il y a beaucoup d’organes de presse dans la capitale. Et si ces derniers avaient envoyé chacun entre deux et trois journalistes, alors que ceux autorisés à couvrir l’événement était compris entre 5 à 10, il aurait été difficile d’accueillir tout le monde.»

Pour M. Gabriel Bihumugani, l’essentiel est la diffusion de l’information. Il suppose que les journalistes absents pouvaient avoir le discours de circonstance via leurs collègues sur place.

«S’il y a une information qui doit être diffusée, il faut s’assurer qu’elle passe au moins dans deux organes de presse. Le premier choix est indiscutable. C’est celui de la RTNB. Quant au second, je ne suis pas à même de savoir sur quelle base il faut s’appuyer».

Il reconnaît tout de même que le journaliste a droit d’accès aux sources d’informations, d’enquêter et de commenter librement sur les faits de la vie publique.