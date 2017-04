07-04-2017

Par Antoine Kaburahe

Contrairement à ce que veut faire croire Burundi Forum, je maintiens que je n’ai jamais été au parlement « aux côtés du ministre Reynders » comme l’affirme ce site.

Ceci est un pur mensonge. Je réaffirme que je n’ai vu le ministre Reynders qu’une seule fois au Burundi, officiellement, avec toute la rédaction. L’objectif de cette « proximité » supposée avec le ministre est de me faire passer pour ce que je ne suis pas.

Comme journaliste, comme citoyen, j’ai droit de m’exprimer par rapport à mon pays, de donner mon opinion, de rencontrer qui je veux, parlementaires ou pas. Cela ne fait pas de moi un « espion de la Belgique » comme l’affirme le site.

Les termes du site ne sont pas anodins. C’est une stratégie bien rodée. Au Burundi, chaque fois que l’on a utilisé les mots fortement codés et chargés de connotations tels – hima, tribalo-terroristes génocidaires- Bayanzi, Bamenja, et aujourd’hui « espion », etc. c’était pour les livrer à la vindicte populaire. C’est le même procédé à l’ œuvre dans cette cabale. Cela finit mal, il suffit de revisiter l’histoire récente du Burundi.

Le propriétaire de ce site devrait éviter de se faire le vecteur de ce genre d’idéologie.

En tapant le nom du site www.burundi-forum.link sur le moteur de recherche sur les sites internet https://who.is/ je remarque que le responsable du site est un compatriote, un intellectuel. Sauf erreur de ma part, je crois qu’il est pharmacien de profession, à moins qu’il y ait homonymie. Un homme dont le métier est de soigner donc. Son site pourrait contribuer à « soigner » le pays en ne livrant pas des gens à la vindicte.