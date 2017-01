Compte-t-il briguer autre mandat ?

17-01-2017

Le président a avancé la possibilité de sa candidature aux élections de 2020. Une annonce qui fait polémique.

« Si la nouvelle Constitution le permet et que la population le demande, je ne vais pas me dérober. » Annonce faite par Pierre Nkurunziza lors d’une séance de questions publiques à Rutana. Toutefois, selon lui, il respectera la décision des burundais. «Si vous avez besoin de quelqu’un d’autre, je m’effacerai sans problème.»

Le numéro Un a demandé aux Burundais d’arrêter « leur obsession » pour les mandats présidentiels « Avez-vous besoin des mandats ou des autorités qui vous mènent vers le progrès ? ». Il a souligné que dans d’autres pays les questions sur la modification de la Constitution et la limitation des mandats ont déjà été vidées. Il a cité notamment l’Ouganda, le Rwanda, le Cameroun et le Sénégal.

Pourtant à son investiture du 20 août 2015, au Palais des congrès de Kigobe, Pierre Nkurunziza avait tenu à rappeler qu’il était à son dernier mandat. Les propos qu’il a tenu à clarifier : « Le discours que j’ai tenu en 2015 était en conformité avec la cour Constitutionnelle et la Constitution.»

A cet effet, le président de la République a annoncé prochainement la mise en place d’une commission chargée d’amender la Constitution. L’actuelle limite les mandats présidentiels à deux.

Le Conseil des ministres du 16 novembre avait conclu à la nécessité de l’amendement de la Constitution. Il a mandé le chef de l’Etat de mettre en place une commission qui serait chargée de faire l’inventaire des dispositions nécessitant une révision.

Pour légitimer la révision de la Constitution, le gouvernement a brandi notamment le rapport de la Commission nationale du dialogue inter-burundais (CNDI). Elle affirme qu’une majorité des participants à ce dialogue souhaitaient mettre un terme à la limite de deux mandats présidentiels.

Le bilan de la crise provoquée par l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza, le 25 avril 2015, à un autre mandat est lourd. En plus du gel des appuis budgétaires, les organisations burundaises de défense des droits de l’Homme dénombrent au moins 1 000 morts. 6 000 prisonniers et plus de 250 000 réfugiés ont été recensés par les agences des Nations unies.

>>Les réactions

Le Cnared : « C’est une déclaration de guerre au peuple burundais. »

L’annonce du président Nkurunziza d’un possible autre mandat en 2020 ne fait que renforcer la détermination du Cnared. « Devant un homme déterminé à enterrer l’Accord d’Arusha et la Constitution pour s’éterniser au pouvoir, il me semble qu’il n’y ait aucun autre choix que celui d’user de tous les moyens pour contrecarrer son plan. » Cela en réalité risque de plonger le pays dans le chaos, dans une autre guerre civile. « Quelqu’un qui décide de supprimer le principe de limitation des mandats présidentiels pour s’éterniser au pouvoir est une déclaration de guerre au peuple burundais ». Jérémie Minani, le chargé de la communication, appelle à une coalition contre un « quatrième mandat » de Pierre Nkurunziza. « Il faut empêcher cet homme à accomplir son plan. »

Willy Nyamitwe : « les propos du président n’étaient qu’hypothèses, on n’est pas encore là. »

Pour le Conseiller principal en communication à la présidence, le président Pierre Nkurunziza n’a pas affiché l’intention de s’éterniser au pouvoir. Il n’a fait qu’émettre des hypothèses. « Arrêtons de spéculer, le parti Cndd-Fdd ne s’est pas encore réuni pour statuer sur une probable candidature du président. En plus, il y a un processus de dialogue inter-burundais qui est en cours à l’intérieur et à l’extérieur du pays dont les doléances de la population qui en seront issues devront être prises en compte pour amender la Constitution». Aux personnes qui craignent des troubles sécuritaires qu’un autre mandat de Pierre Nkurunziza risquerait de susciter, Willy Nyamitwe tranquillise : « les Burundais savent tirer les leçons du passé. Personne n’a envie de revivre la crise de 2015, quand des jeunes gens ont été manipulés par des individus sans foi ni loi qui ne veulent pas respecter le choix et la volonté du peuple »

Agathon Rwasa : « Qu’il arrête de prêter aux Burundais ses intentions. »

Le premier vice- président de l’Assemblée nationale indique que ceux qui aiment se maintenir au pouvoir ont la fâcheuse habitude de prêter à la population leur visée. « Qu’il arrête de prêter aux Burundais ses propres intentions.» Pour Agathon Rwasa, 15 ans passés à présider le pays sont amplement suffisants. Il indique que le parti Cndd-Fdd risque de se retrouver à faire cavalier seul sur terrain «pendant que les membres des autres partis politiques subissent des intimidations et des menaces. » Selon lui, la population risque d’être forcée à élire un candidat qui n’est pas de son choix juste par peur de représailles. « Ou alors parce que l’on n’a pas pu présenter d’alternances »



Abel Gashatsi : « L’Uprona prône le respect de l’Accord d’Arusha. »

Le président du parti Uprona indique que ce parti va veiller à ses intérêts et à ceux de la Nation. Cela passe par le respect de l’accord d’Arusha qui a permis de stabiliser le pays. Il indique que le parti Uprona fera en sorte d’être représenté à cette Commission chargée de réviser la Constitution. « Nous veillerons à ce qu’elle inclut toutes les valeurs prônées par le parti Uprona ». La Constitution amendée doit être celle qui rassure tout le monde et n’exclut personne.

Guilbert Bécaud Njangwa : « Une solution conventionnelle pour vider la question de la limitation des mandats. »

La Commission qui sera mise en place pour étudier les dispositions susceptibles d’être révisées apportera plus de clarté. « Cela nous évitera les confusions de l’actuelle Constitution qui ont occasionnées plusieurs interprétations.» Selon le président de l’Observatoire pour les élections, il faudra juste que la révision de la Constitution soit une solution conventionnelle, que toutes les parties soient associées pour éviter des divisions sur cette question. « La facilitation au dialogue inter-burundais doit aider tous les burundais à étudier ensemble ce sujet sensible.»

Sylvestre Ntibantunganya : « Dans ma foi de démocrate, je crois que deux mandats de 5 ans suffisent. »

« J’ai toujours dit qu’il y a des textes quand on veut les changer, il faut se rassurer qu’on a l’agrément, le consensus de l’ensemble des forces politiques. » Cet ancien président de la République indique qu’il faut éviter une démarche unilatérale. « Cela devrait être à mon avis, un des aspects qui pourrait intéresser le dialogue autour de la facilitation du président Mkapa. » Et de conclure : « Moi dans ma foi de démocrate et dans ce que personnellement je crois, deux mandats de 5ans suffisent pour réaliser de bonnes choses. »

Human Rights Watch

«Depuis que le président Pierre Nkurunziza est au pouvoir, il a gravement manqué au respect des droits humains des Burundais», a expliqué Ida Sawyer, directrice pour l’Afrique centrale à Human Rights Watch, contactée par Iwacu. « Le président a préféré mater les défenseurs des droits humains plutôt que de les écouter. »

En outre, Ida Sawyer fait remarquer que « le chef du Service national de renseignements, qui gère une agence qui a torturé de nombreuses personnes, rend compte directement à Nkurunziza. » Les agents responsables de ces abus n’ont jamais été traduits en justice. « Est-ce que Nkurunziza, qui est à la tête d’un pays où ont eu lieu tant de violations des droits humains, est encore la personne appropriée pour exercer les fonctions de président ? »



Amnesty International

Pour Amnesty International, tout changement majeur de la Constitution, telle que la modification de la limitation du nombre de mandats, doit se faire par le biais d’un processus authentique consultatif et inclusif.

Cette organisation, contactée par Iwacu, constate que ce n’est pas le moment d’envisager de tels changements drastiques. Le gouvernement de Nkurunziza a resserré son contrôle et supprimé toutes formes de dissidence dans le pays. « Avec une grande partie de la société civile et de l’opposition en exil, il y a un réel danger que les résultats soient unilatéraux et non inclusifs. »

International Crisis Group

« Le processus de la CNDI est téléguidé par le pouvoir et sert à légitimer ce qui est l’intention du président depuis longtemps: rester au pouvoir autant que possible. En cela, il s’inscrit dans la tendance actuelle du retour de l’autoritarisme en Afrique. A l’instar de Paul Kagame, Sassou N’Guesso, Paul Biya, et bien d’autres présidents, il remet en cause la limitation des mandats », explique Thierry Vircoulon, analyste senior à l’ICG. De surcroît, il fait remarquer que « même l’ANC en Afrique du Sud parle de remettre en cause cette clause qui figure dans la Constitution sud-africaine depuis 1996. » Pour cet analyste politique, la vague de démocratisation des années 90 a maintenant cédé la place à une vague d’autoritarisme qui ramène le Burundi et bien d’autres pays africains en arrière. Et de conclure : « Le passé et ses mauvaises habitudes politiques sont de retour. » Le passé et ses mauvaises habitudes politiques du XXè siècle sont de retour au XXIè siècle