Cndd-Fdd : «Les Burundais ont décidé…»

20-12-2017

L’intention de la révision de la Constitution n’est pas pour se maintenir au pouvoir, a déclaré Evariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti Cndd-Fdd. C’était lors d’une conférence qu’il a animée ce mardi 19 décembre.

Il indique que son parti est aujourd’hui ce que les Burundais en ont fait. Et il en sera toujours de même dans l’avenir : «C’est le peuple qui décide du sort du Cndd-Fdd». Si son programme lui convient, sans doute il le maintiendra aux affaires.

Les Burundais ont décidé de laisser «quelqu’un qui démontre être capable de relever la société» continuer. Avant de glisser aussitôt : «Quand la société remarquera qu’il n’en est plus capable, elle décidera de son sort».

Ce n’est pas exagéré, dit-il, si le mandat du président de la République passe de cinq à sept ans : «Dans beaucoup de pays, le mandat n’est pas limité et cela ne cause pas de problèmes». Il faut donner du temps aux institutions pour le développement. «L’essentiel est de mettre en place une Constitution capable de garantir la sécurité du pays et le bien-être des citoyens».

Le responsable du parti de l’Aigle appelle tous les Burundais à suivre de près la campagne d’explication des amendements effectués. Le temps de battre campagne pour les partis politiques viendra. Ainsi, il leur sera facile de voter pour ou contre l’amendement de la Constitution : «Ils auraient vu ce qui va et ce qui ne va pas».

Au sujet des politiciens en exil, M. Ndayishimiye soutient que le pays ne va pas s’arrêter à cause de leur absence : «Nous ne savons pas quand ils rentreront.» Ils rejoindront à leur retour la machine en marche.

Par ailleurs, dit-il, la plupart de ceux qui sont à l’extérieur du pays ont une double nationalité. Et de s’interroger : «Comment peut-on leur demander de rentrer alors qu’ils sont chez eux?»

Le référendum de l’amendement de la Constitution est prévu au mois de mai prochain.