Willy Nyamitwe : « La Commission d’enquête sur le Burundi est une farce»

24-06-2017

« Ce n’est pas une Commission d’enquête au vrai sens du terme, c’est une farce. » Déclaration du chargé de la communication à la présidence, Willy Nyamitwe. Cela à une conférence de la présidence tenue ce vendredi. Centrée sur l’évaluation de l’Examen de Genève par rapport au briefing anticipatif du 02 juin 2017. Selon lui, cette farce qui marche a été mise sur pied sur base d’une résolution biaisée qui s’est basée sur un rapport complètement biaisée.

Cela poussé par le diktat de l’Union européenne. « Et bien, ce n’est pas une commission d’enquête c’est une farce, » a insisté Willy Nyamitwe. Il fait savoir que les conclusions de cette commission sont connues d’avance. Pour lui, ce genre de Commission sont mises sur pied uniquement dans le sens d’aller détruire les remparts sur lesquels reposent certaines nations. « Le peuple Burundais a dit non, et bien, ces gens, ils n’ont qu’à courir. »

Willy Nyamitwe a indiqué que l’Union européenne a, selon lui toujours essayé de mettre la pression sur le Burundi pour qu’il abandonne sa souveraineté et sa fierté. « Les Burundais ne vont pas céder à ce chantage.» Avant d’atténuer en disant que les relations entre l’Union européenne et le Burundi sont bonnes malgré ces couacs. « Les portes de la diplomatie ne sont pas fermées et toute la délégation européenne est là. »

Le chargé de la Communication à la présidence a également fait savoir qu’au lendemain de Genève, les Burundais voient bien que les droits de l’Homme sont devenus très politisés. « Ils sont devenus un instrument de coercitions qu’utilisent les occidentaux contre certains pays, surtout africains. » Et de faire savoir que le Burundi va continuer sa politique de renforcement de la sécurité, de cohésion sociale, et de renforcement de sa culture démocratique.