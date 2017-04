Une prière pour la CVR

05-04-2017

Au vu du long chemin de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, jalonné d’embûches et de péripéties, je joins mes prières et ma voix à celles des autres acteurs qui ont milité pour l’indépendance et la neutralité de cet organe. L’avènement de la CVR a suscité tant d’attentes pour des milliers de Burundais meurtris.

«Notre CVR qui est élevée sur le piédestal de nos espoirs,

Que ton nom soit un réconfort pour tout Burundais,

Que ton règne, ton indépendance, ta neutralité viennent,

Que ta volonté soit faite à Kivyuka comme à Bugendana, à Taba comme à Kibimba,

Donne-nous aujourd’hui la vérité et la réconciliation promises.

Pardonne-nous notre lenteur, nos assauts politiques,

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés… peut-être. Et ne nous soumets pas à la tentation … politique,

Mais délivre-nous du mal burundais.

Amen !»

Que de Burundais psalmodient une prière pareille, que de Burundais égrènent leurs chapelets de larmes, matins et soirs, pour le repos éternel des leurs fauchés et jetés dans des fosses communes.

Ils implorent également « Imana » pour que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité éclate au grand jour, pour que justice soit faite dans l’espoir d’une réparation, du « plus jamais ça ».

Aujourd’hui, notre CVR subirait des assauts des forces politiques occultes. Des conseillers socioculturels des gouverneurs seraient proposés pour avoir un œil sur les antennes provinciales de cet organe.

De grâce, faites Seigneur, au nom de l’indépendance et de la neutralité, que ces velléités ne soient que des rumeurs.

Sinon, il n’y aura que des compromis et arrangements entre politiques, hypothéquant ainsi la vérité.

Pour rappel, le troisième point du chapitre IV relatif au « Mécanisme de recherche de la vérité » du Rapport des Consultations nationales (juillet-décembre 2009) sur la mise en place des mécanismes de Justice de transition au Burundi est clair. Il est stipulé que «la grande majorité des Burundais consultés veulent que les membres de la Commission proviennent de la société civile (92,69%), des confessions religieuses (91,84%), des professions libérales (85,96%) et du gouvernement (72,91%) ». C’était cela la volonté du peuple.