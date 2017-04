Nyanza-Lac : bastion de présumés rebelles ?

12-04-2017

7 personnes arrêtées, 7 armes et plus de 250 cartouches saisies en moins d’une semaine. Les habitants de la zone Kazirabageni en commune Nyanza-Lac de la province Makamba vivent dans la peur. Simple psychose ou réalité non avouée?

Trois hommes ont été arrêtés sur la colline Buheka en zone Kazirabageni de la province Makamba, samedi 1er avril.

Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, trois fusils, 10 chargeurs et 289 cartouches ont été saisis.

Selon les témoignages des habitants de cette colline, des jeunes militants du parti au pouvoir ont déterré ces armes dans un champ de manioc. Dans la foulée, un certain Rumbeti, son fils et leur domestique sont appréhendés et conduits au poste de police à Nyanza-Lac. Les familles de ces personnes demandent des enquêtes équitables car, d’après eux, Rumbeti n’est pas le propriétaire de ces armes. «Il y a quelque temps, il avait eu un différend avec des Imbonerakure de cette colline.»

Jeudi 30 mars, quatre personnes, dont une femme, avaient aussi été arrêtées dans cette même zone de Kazirabageni. Là aussi 4 fusils, 5 chargeurs, plus de 200 cartouches et quelques flacons de médicaments avaient été découverts.

D’après Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, ces personnes avaient l’intention de braquer des banques à Nyanza-Lac.



La peur à Kazirabageni

Selon le porte-parole de la police, parmi les personnes appréhendées, deux étaient des bandits, la femme ravitaillait dans la forêt et l’autre homme servait d’éclaireur. Et de souligner que deux autres présumés bandits sont en cavale.

Les familles évoquent des arrestations à mobile politique, ces personnes appartenant au CNDD de Léonard Nyangoma.

Depuis ces arrestations et ces saisies d’armes, les habitants se disent inquiets. «Depuis ce lundi, nous voyons une forte présence des forces de l’ordre sur les collines Rukambasi, Kiderege, Buheka, Mukimba… Cela nous rappelle de mauvais souvenirs», indique un habitant de Buheka. « Nous craignons la résurgence des groupes armés. Je n’ai pas envie de fuir de nouveau», renchérit un autre. De plus, les habitants accusent les Imbonerakure de maltraiter les militants des partis de l’opposition. «Ce qui nous fait encore peur, c’est que le gouverneur a ordonné aux Imbonerakure d’arrêter toute personne qui leur semble suspecte», confient les habitants.

«Pas de groupes armés à Makamba»

Selon le gouverneur de la province Makamba, Gad Niyukuri, le comportement criminel de ceux qui ont été arrêtés était connu par leurs voisins. Il réfute les accusations d’arrestations à mobile politique. «Ce sont des mensonges d’autant plus que ceux qui ont été arrêtés ne se réclament d’aucun parti politique. A Makamba, il n’y a pas d’opposants politiques. Nous sommes tous unis.» Le gouverneur assure qu’il n’y a pas de groupe armé dans sa province. «Makamba est calme.»

Quant à la forte présence des forces de l’ordre, il assure qu’ils font leur travail habituel. Gad Niyukuri balaie du revers de la main les allégations contre les Imbonerakure et assure qu’aucun cas ne lui a été signalé. Concernant l’ordre qu’il aurait donné aux Imbonerakure, le gouverneur s’explique : «J’ai demandé aux comités mixte de sécurité de veiller à la sécurité du pays. Certaines personnes se promènent avec des sac-à-dos, c’est normal de leur demander leur identité et leur destination. S’ils sont en règle, on les laisse partir.»