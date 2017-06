«Notre politique est fondée sur la promotion des droits de l’Homme»

07-06-2017

«L’Union européenne récuse les fausses accusations de volonté de déstabilisation du Burundi », lit-on dans une déclaration de la délégation de l’Union européenne au Burundi de ce mercredi 7 juin.

Elle intervient à la suite d’un communiqué du gouvernement, du 5 juin dernier, faisant état d’allégations d’implication de l’organisation européenne dans la déstabilisation du Burundi. Elle soutient que les accusations se basent sur une interprétation « volontairement erronée » d’un programme de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme.

La politique extérieure de l’UE, poursuit-elle, est fondée sur la promotion des droits de l’Homme à travers le monde, et la protection de leurs défenseurs. Ce communiqué laisse entendre que tout règlement durable de la crise au Burundi doit considérer l’état des droits de l’Homme. «Il doit prendre en compte les violations des droits de l’Homme en cours et passées, et la protection des personnes et organisations qui œuvrent dans ce sens. »

Et de souligner que l’UE est un partenaire de longue date du Burundi et de sa population. Elle soutient, rappelle-t-elle, les efforts de médiation de la Communauté est-africaine et poursuit sa coopération au développement en soutien direct à la population burundaise.