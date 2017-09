« Les émissions de la CCIB FM+ suspendues pendant trois mois »

28-09-2017

Le Conseil national de la Communication (CNC) retire l’autorisation d’exploitation à plus de dix médias. Cette mesure tombe ce jeudi 28 septembre, à la suite de l’assemblée plénière de cet organe en session ordinaire du 27 au 28 septembre en province Muyinga.

Il s’agit entre autres de la radio Bonesha FM, la Radio publique africaine, la Radio Renaissance et la télévision Renaissance. Dans un communiqué sanctionnant cette session, Aimée Divine Niyokwizera, vice-présidente, explique que certains d’entre eux n’ont pas respecté leurs cahiers de charge. Et pour les autres, elle assure qu’ils n’ont pas réglé leurs dossiers judiciaires dans les délais donnés par l’organe dont elle est également porte-parole. Pour rappel, les Radio RPA, Bonesha et la Radiotélévision Renaissance n’émettent plus depuis la nuit du coup d’Etat manqué du 13 mai 2015.

«Pour n’avoir pas démarré leurs activités selon les textes en vigueur », d’autres médias se voient retirés également l’autorisation d’exploitation. Il s’agit entre autres des Radio Miguel, Citizen, Twitezimbere, RTBF, etc.

Dans le même communiqué, Mme Niyokwizera fait savoir que les émissions de la Radio CCIB FM+ sont suspendues pendant trois mois. Cette mesure entre en vigueur « à partir du lundi 2 octobre. » L’organe de régulation de la presse indique que cette station a diffusé « un contenu éditorial jugé contraire à l’éthique professionnelle et à la loi régissant la presse. »