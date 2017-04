Le communiqué qui charge

13-04-2017

Le groupe parlementaire de la coalition Amizero y’Abarundi a sorti un communiqué, le 29 mars dernier, accusant la police et les Imbonerakure de traquer ses membres. Le ministère de l’Intérieur dément. Le parti au pouvoir parle d’une campagne de diabolisation.

Ces députés indiquent que c’est avec consternation qu’ils observent des arrestations arbitraires, enlèvements, disparitions forcées et assassinats ciblés contre les membres de leur coalition et particulièrement les sympathisants d’Agathon Rwasa, premier vice-président de l’Assemblée nationale.

«Plus de 60 personnes ont été arbitrairement arrêtées, du 20 au 26 mars, par les agents du service national de renseignement et de la police en complicité avec certains Imbonerakure», lit-on dans ce communiqué.

Selon le député Pierre-Célestin Ndikumana, le signataire dudit communiqué, des jeunes du parti au pouvoir se sont substitués à la police. Il soutient qu’ils arrêtent et torturent des sympathisants de la coalition Amizero.

Pis encore, le communiqué accuse l’appareil judiciaire de collaborer dans les arrestations en organisant des montages contre leurs membres. «Nous déplorons l’instrumentalisation et la manipulation de la justice burundaise dans les emprisonnements arbitraires en concoctant des montages contre les membres de notre coalition.»

Les députés clôturent leur communiqué en demandant au gouvernement burundais de prendre toutes les mesures pour faire cesser cette chasse à l’homme. « Nous lui demandons de se dépasser et de mettre un terme à son penchant pour le Cndd-fdd et d’être au service de tous les Burundais. »

Pour Armel Niyongere, un défenseur des droits de l’Homme, ce communiqué montre réellement que la situation devient de plus en plus grave. « Il faut une police pour la protection de la population burundaise. »

«Il s’agit d’une large campagne de médisance»

Bien plus, soutient M. Niyongere, ce communiqué confirme les rapports des différentes organisations de défense des droits humains sur le Burundi. « Des exactions sont commises par des agents de l’Etat et les jeunes du parti au pouvoir. Malheureusement, l’appareil judiciaire est devenu une machine de répression des opposants.»

Contacté, Térence Ntahiraja, porte-parole du ministère de l’Intérieur, s’étonne des allégations de ces députés de la coalition Amizero y’Abarundi. «Quand des malfaiteurs sont arrêtés, ils sont traduits devant la justice et condamnés conformément à la loi. » Il est étonnant, poursuit-il, que des gens parlent toujours de harcèlement quand la justice frappe des pro-Rwasa. Et de leur demander de laisser la justice faire son travail et de cesser la victimisation : « Nous avons 40 partis politiques au Burundi, pourquoi considérer cette coalition comme exceptionnelle. » Même au sein du parti au pouvoir, conclut-il, il y a des criminels qui sont arrêtés tout comme dans la police.

Contactée, Nancy-Ninette Mutoni, commissaire chargé de la communication au Cndd-fdd, réfute en bloc les allégations portées contre les Imbonerakure. Elle soutient que le Cndd-fdd vit en harmonie avec les autres partis politiques : «La jeunesse du parti au pouvoir est victime d’une large campagne de médisance. Elle ne saurait se substituer à la police nationale. Ce corps est reconnu professionnel pour son rôle dans le rétablissement de l’ordre au Burundi comme à l’étranger.» Mme Mutoni dit que les questions de cohabitation des partis sont discutées au sein du Forum des partis politiques.