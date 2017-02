Le Cnared vole-t-il en éclat ?

13-02-2017

Depuis quelque temps, l’on assiste à un feuilleton ‘Cnared’. Cette plateforme de l’opposition censée incarner une alternative au parti au pouvoir désappointe.

« La ligue des jeunes du parti Sahwanya Frodebu quitte le Cnared. » Le dernier épisode date du 5 février.

Pour comprendre la motivation de ces jeunes, le dernier communiqué de la plateforme signé Jean Minani. Il annonce la suspension des anciens vice-présidents de la République, Alice Nzomukunda et Frédéric Bamvuginyumvira. Jusqu’à la tenue de la réunion du Directoire qui devra statuer définitivement. Le parti Adr-imvugakuri est également suspendu. Le Cnared indique qu’il a tenu compte « de la violation grave et flagrante du code de conduite ainsi que des comportements récurrents à caractère destructeur. »

Le président du parti Sahwanya Frodebu, avait sorti un communiqué « au nom des partis engagés au dialogue inter-burundais. » Frédéric Banvuginyunvira dénonçait la prolongation du mandat du bureau actuel du CNARED. Selon lui, ces membres cherchent à tout prix à se maintenir en place malgré les délais prévus par les textes régissant cette plateforme. Et de marteler : « Le Cnared n’a plus de bureau depuis le 25 janvier 2017. »

S’en est suivi la protestation du service communication de la coalition. Selon lui, les membres du Directoire ont été consultés en urgence et ont donné leur accord au prolongement de ce mandat jusqu’au 28 février 2017. « Ils ont mis en place une commission de 6 personnes chargée de préparer ces élections.»

En clair donc, le principe de prolongation du mandat du comité exécutif du Cnared a été accepté par 24/31 membres qui constituent le Directoire de la plate-forme.

Quand tout s’accélère

Mi- décembre 2016. Le facilitateur dans la crise burundaise arrive à Bujumbura pour une séance de concertation avec les parties prenantes au dialogue inter-burundais. Avant son départ, Benjamin Mkapa déclare que la légitimité du président Pierre Nkurunziza n’a pas été remise en cause. Cela permettra d’avancer vers des vraies questions. Le Cnared ne l’entend pas de cette oreille. Le troisième mandat est la racine de la crise actuelle. La coalition décide donc de récuser la facilitation de l’ancien président tanzanien. « Il a pris position pour Bujumbura ». Inacceptable.

Sauf que les pays de la Communauté est africaine continuent de le soutenir. L’Union Européenne ainsi que les Etats-Unis également. Et Mkapa poursuit son agenda. En mi- janvier de cette année, il convoque l’opposition en exil. Le Cnared lance un mot d’ordre, le boycott. Pour le Cnared, « Cet agenda ne vise qu’à réconforter et renforcer la dictature de Monsieur Pierre Nkurunziza. »

Selon Pancrace Cimpaye, le porte-parole de la plateforme, les invitations à cette session ont démontré que le facilitateur, n’avait d’autres buts que de détruire l’opposition.

Ce boycott ne sera pas suivi par 6 de ces membres. Direction, la Tanzanie pour dialoguer. « La plateforme ne nous donne pas une autre alternative pour une sortie de crise, le Cnared n’a pas le droit d’arracher à ses membres leur souveraineté. Il n’a pas le droit de nous la confisquer.»

>>Les réactions

Alice Nzomukunda : « Ceux qui veulent détruire la plateforme se sont ceux-là qui se sont éloignés de l’objectif fixé, à savoir le dialogue. »

La présidente du parti Adr-imvugakuri dénonce sa suspension du Cnared. Le prolongement du mandat du comité exécutif n’a pas suivi la procédure normale. Selon elle, en cas de prolongation, le comité exécutif n’est censé gérer que les affaires courantes. « La suspension d’une personne ne relève pas de sa compétence. » Pour Alice Nzomukunda, ceux qui veulent détruire la plateforme, ce sont ceux qui se sont éloignés de l’objectif fixé, à savoir le dialogue.

Léonidas Hatungimana : « Résolvons les problèmes dus aux ego surdimensionnés de certains. »

Selon le président du parti PPD Gira ijambo, le comité exécutif du Cnared les a mis devant un fait accompli quant à la nécessité du prolongement de son mandat. « Nous l’avons accepté dans la logique de construction, pour les besoins de stabilité du Cnared. » Pour celui qui fut le porte-parole du président Nkurunziza, au lieu de se détruire, la plateforme peut se fortifier. « Si elle arrive à solutionner les problèmes dus aux ego surdimensionnés de certains.

Sylvestre Ntibantunganya : « Tout ce qui se passe au Cnared déroute les Burundais.»

Pour l’ancien président de la République, les Burundais n’avaient pas besoin de ce déchirement. Cette coalition des partis de l’opposition était censée sceller les liens avec les partis politiques. Selon Sylvestre Ntibantunganya, le Cnared devrait plus se concentrer sur les problèmes majeurs qui minent le quotidien des burundais. Il devrait être une école de la démocratie et montrer la différence. « On ne peut pas se dire anti 3ème mandat et vouloir se maintenir à la tête du Cnared alors que son mandat est écoulé. » Et de conclure : « Tout ce qui se passe au Cnared déroute les Burundais.»

Onésime Nduwimana : « Il n’y a pas de place aux indécis, aux spéculateurs et encore moins aux taupes. »

Selon Onésime Nduwimana, le mandat de la présidence du CNARED Giriteka a été prolongé par l’organe habilité, le directoire. Ce ne sont pas 3 partis politiques sur plus d’une vingtaine, qui peuvent inquiéter les Burundais acquis à la cause de défendre leur démocratie et leur liberté.

« Même si d’autres les rejoignaient, cela ne ferait que renforcer la lutte des Burundais. A voir comment elle se présente actuellement, il n’y a pas de place aux indécis, aux spéculateurs et encore moins aux taupes.» Pour l’ancien porte-parole du parti au pouvoir, ils seront démasqués l’un après l’autre et plus ils partiront, plus le chemin vers la victoire comptera moins d’embûches et d’obstacles.

Philippe Nzobonariba : « Ceux qui ne sont pas en conflit avec la loi sont priés de rentrer. »

Le gouvernement ne connaît pas le Cnared et ne peut donc réagir à ses propos. Pour le secrétaire général et porte-parole du Gouvernement, cela serait valider quelque chose vouée à la disparition à l’instar de l’Adc-Ikibiri qui avait les mêmes acteurs. « Le message est le même, ceux qui ne sont pas en conflit avec la loi sont priés de rentrer.»

Décryptage

La politique n’est pas statique, elle est dynamique. Le dialogue inclusif a toujours été le mot d’ordre de la communauté internationale pour sortir le Burundi de la crise qu’elle traverse avec le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La plateforme de l’opposition radicale, le Cnared, en avait aussi fait son fer de lance.

Cependant, depuis que le facilitateur, Benjamin Mkapa, a indiqué, en décembre dernier, ne plus vouloir perdre du temps sur la question de la légitimité de Pierre Nkurunziza, le Cnared a viré à 180 degrés. Il a récusé l’ancien président tanzanien, l’accusant d’avoir pris position pour Bujumbura et a boycotté les derniers pourparlers d’Arusha de mi-janvier. Par ailleurs, cette plateforme de l’opposition a suspendu certains présidents des partis politiques qui y ont participé. Il les a qualifiés d’indécis, d’opportunistes et de spéculateurs. Certes, en tant que coalition, elle a droit de bouder l’invitation du médiateur. Mais refuser aux membres de répondre à l’invitation, c’est leur restreindre la liberté d’expression.

Le Cnared doit changer de stratégies, lire les signes du temps et évoluer. En effet, les pays de la l’EAC, l’Union Européenne, les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas encore mis en cause le président Mkapa. Ils reconnaissent sa médiation. Par ailleurs, il doit savoir qu’au-delà du 3ème mandat, il y a d’autres questions plus préoccupantes que les politiciens doivent discuter.

Le prochain round de pourparlers prévu à partir du 16 février devrait être une occasion en or pour le Cnared. La feuille de route censée guider les prochains débats sur les questions de fond est déjà connu : les mandats présidentiels, la sécurité, le respect de l’Accord d’Arusha et de la Constitution, les droits humains, les malversations économiques, le retour d’un climat politique serein, la question des réfugiés et le droit à la liberté d’expression, etc.

Que le Cnared prenne le taureau par les cornes, décortique ce programme, propose son projet de société, conteste, proteste, revendique. Inutile de rappeler que la chaise vide ne paie pas. Le boycott des élections de 2010 reste d’actualité…

Léandre Sikuyavuga