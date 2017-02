La révision de la Constitution se dessine

28-02-2017

Le Conseil des ministres du 15 février a adopté un projet de loi portant création d’une Commission chargée d’amender la Constitution. La démarche est loin de faire l’unanimité.

« Certaines dispositions de la Constitution sont devenues obsolètes et ne reflètent plus les réalités du moment », c’est en gros l’argument massue avancé par Philippe Nzobonariba, le porte-parole du gouvernement.

Le projet de loi portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission chargée de proposer le projet d’amendement de la Constitution a été présenté par la ministre de la Justice. Interrogée, Aimée-Laurentine Kanyana a indiqué qu’elle l’a exposé juste en remplacement du ministre de l’Intérieur. L’initiateur du projet, absent à cette session.

« Le présent projet vient donc proposer la mise en place d’une Commission composée de personnalités de diverses tendances », a pour sa part indiqué le porte-parole du Gouvernement, Philippe Nzobonariba. Selon lui, elle aura pour mission d’inventorier et analyser les différents articles de la Constitution à amender. Et d’en faire la proposition au Gouvernement. Après accord de ce dernier, proposer un projet de Constitution amendée.

Pour justifier cette révision imminente, le Gouvernement burundais parle d’une Constitution promulgué le 18 mars 2005 censée régir le régime post-transition, qui n’est plus d’actualité depuis les élections de 2010.

Prise en compte des doléances de la population

Le projet de loi évoque également les doléances de la population recueillies par la Commission Nationale du Dialogue Inter-Burundais (CNDI). Parmi les aspirations de la population figure la fin de la limitation des mandats présidentiels.

D’après ce projet de loi, différentes propositions de révision de la Constitution ont été émises par les acteurs politiques à plusieurs reprises. La Feuille de Route vers les élections de 2015 a été le fruit d’un consensus des politiciens sur la nécessité d’un changement.

Une autre justification de la révision de la Constitution actuelle est celle de l’harmoniser avec la législation de la Communauté est-africaine dont le Burundi fait partie.

En tout cas, après le travail de cette Commission, il reviendra au président de la République de soumettre la nouvelle Constitution soit au referendum ou alors au vote de l’Assemblée nationale.

Les réactions

Onésime Nduwimana : « Le changement de la Constitution serait une déclaration de guerre.»

Pour l’ancien porte-parole du Cndd-Fdd, l’amendement de la Constitution cache un vice évident : La volonté de Nkurunziza de se maintenir. Et dans le but d’échapper à la justice. « Ceci constitue un grave danger pour la démocratie, la sécurité et la cohésion nationale, sans oublier que le pays risque de céder définitivement à la médiocrité et au clientélisme. »Pour ce politicien en exil, le changement de la Constitution serait ni moins ni plus qu’une déclaration de guerre. « Et une porte qui ouvre sur encore plus de souffrances envers un peuple déjà complètement éprouvé. »

Evariste Ndayishimiye : «Attendons sereinement la mise en place de cette commission.»

Pour le Secrétaire Général du Parti Cndd-Fdd, la loi est dynamique et évolue avec la société. Il espère que la commission va consulter toutes les parties prenantes en tenant compte des réalités du pays. « Evitons une fuite en avant et arrêtons de polémiquer. Attendons sereinement la mise en place de cette commission. »

L’Olucome : « Le but est de s’éterniser au pouvoir pour s’accaparer la richesse nationale. »

Gabriel Rufyiri, président de l’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques déclare que « certains hommes forts du pouvoir préparent le terrain pour asseoir la dictature. Dans le but de s’éterniser au pouvoir. Et de s’accaparer de la richesse nationale, alors que la population souffre énormément de pauvreté. »

Gilbert Bécaud Njangwa : « La loi est dynamique. »

Pour ce président de l’Observatoire qui milite pour des élections démocratiques, l’évolution de la société conduit à la modification de la loi. Certaines dispositions de la loi mère sont caduques. D’où la nécessité de révision. « Ce qui est important, c’est de rencontrer les parties prenantes pour un amendement capable de raffermir la cohésion sociale. »

Nyangoma : « La priorité c’est d’accélérer le processus des négociations. »

Pour le président du parti Cndd, l’urgence pour l’instant, c’est de stabiliser le pays et lutter contre la pauvreté. Pour revoir la Constitution, il faut un consensus de toute la classe politique et la société civile. « La priorité c’est d’accélérer le processus des négociations en cours à Arusha afin d’arriver rapidement à un accord de paix avec le gouvernement en place.»

Jean de Dieu Mutabazi : « Cette révision est une recommandation des différentes couches de la société burundaise. »

Pour le président du parti Radebu, il appartient aux organes habilités dont le gouvernement et le parlement de statuer sur les dispositions qui méritent d’être révisées. « Toutefois, il est très important que cette révision suive une procédure légale inscrite dans la Constitution elle-même. » Et de conclure : « Nous soutenons cette révision parce que c’est une recommandation des différentes couches de la société burundaise qui ont participé dans le dialogue initié par la Cndi. »

Bernard Busokoza : « Cette révision a le but de permettre au pouvoir de se maintenir au pouvoir »

L’ancien Premier vice-président de la République se dit pour l’inviolabilité de l’Accord d’Arusha et la Constitution qui en est issue. Cette révision a le but de permettre au pouvoir de se maintenir. « Nkurunziza a l’intention de créer une monarchie dans un pays à démocratie déjà consacrée.» Bernard Busokoza demande au président de se ressaisir au lieu d’enfoncer le pays dans l’abîme.

Est-ce le bon timing ?

Tout le monde convient sur la nécessité de revoir la Constitution, pour changer les dispositions devenues caduques.

C’est normal et légitime. Les divergences d’opinion varient sur le timing de cet amendement. « Est-ce vraiment le moment ? » s’interrogent plusieurs politiciens. Le plus urgent, pour beaucoup d’entre eux, est de mettre fin à la crise que traverse le Burundi. Il s’agit, entre autres, de ramener toutes les parties prenantes à la table des négociations. Et d’assainir un climat propice au retour au pays des Burundais en exil.

L’autre question qui se pose est celle de la mise en place de la Commission selon des critères objectifs. « Toutes les tendances doivent s’y retrouver pour éviter les frustrations et des démarches hasardeuses », insiste un constitutionnaliste.

En tout cas, avec la crise que traverse le pays, comment rassembler l’opinion derrière une telle démarche ? Quand amendement de la Constitution rime avec annulation de la limitation des mandats dans plusieurs esprits. Le Gouvernement devrait donc faire très attention sur une question aussi sensible. Comme en témoignent les tragiques évènements de 2015, qui ont succédé à l’annonce de la candidature du président Nkurunziza pour un autre mandat. Les Burundais doivent être prêts, pour ne pas en faire un autre rendez-vous bâclé avec l’histoire.